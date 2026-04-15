La conclusión de León XIV tras su visita a Argelia: "Aunque tengamos una diferente fe podemos vivir juntos en paz"

León XIV ha destacado que su visita a Argelia deja el mensaje de "que todos podemos vivir en paz a pesar de las diferencias" y que es esto "lo que el mundo necesita escuchar", en una breve declaración que ha realizado a los medios que viajan con él en el vuelo de traslado a Camerún, para continuar su tercer viaje internacional tras su primera etapa de dos días en el país argelino.

En sus declaraciones, el Pontífice ha dado las gracias a la pequeña "pero muy significativa" comunidad católica que pudo encontrar en la misa que celebró en Argelia, en la basílica de San Agustín y señala que fue "una bendición" volver a visitar Annaba siguiendo las huellas del santo, del que recalca que, "aunque es una figura del pasado", "es una importante figura para nosotros en la actualidad". "Su invitación para buscar a Dios y buscar la verdad es muy necesaria en nuestros días", ha agregado.

"aunque tengamos una diferente fe podemos vivir juntos en paz "

Estos días en Argelia, ha precisado el Papa, han sido "una maravillosa oportunidad" para "continuar construyendo puentes y promoviendo el diálogo".

Para el Santo Padre, la visita a la Gran Mezquita de Argel fue muy "importante" para decir que "aunque tengamos una diferente fe, diferentes formas de culto, diferentes formas de vivir, podemos vivir juntos en paz ".

"Y pienso que promover esta imagen es algo que el mundo necesita escuchar hoy y juntos tenemos que continuar trabajando en ello también en el resto de este viaje apostólico", ha añadido.

Tras esta primera etapa, el Papa aterriza este miércoles en Camerún y su primer acto será una reunión con el presidente Paul Biya -que a sus 93 años ha acumulado 43 años en el poder- un discurso a las autoridades y posteriormente visitará un orfanato.