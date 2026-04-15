León XIV reclama a los gobernantes de Camerún "transparencia en la gestión de los recursos" y no ser "un factor de división" para superar la inestabilidad del país

León XIV agradece la acogida de Camerún, país que para el Papa es “África en miniatura” por la riqueza de sus territorios, culturas, lenguas y tradiciones. “Esta variedad no es una fragilidad; es un tesoro”, asegura el Pontífice en el discurso que ha pronunciado a las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en Yaundé.

El Santo Padre ha asegurado que llega a Camerún como servidor “del diálogo, de la fraternidad y de la paz”, en un contexto de resignación e impotencia mundial por las guerras y las desigualdades que se acrecientan. “¡Cuánta hambre y sed de justicia! ¡Cuánta sed de participación, de horizontes, de decisiones valientes y de paz!”, ha expresado el Papa en su discurso.

De ahí que León XIV haya llamado a un mundo más justo y a continuar reforzando los lazos entre Camerún y la Santa Sede, que se remontan a las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI al país africano. “Sé que esos momentos marcaron su historia nacional, como exhortaciones exigentes al espíritu de servicio, a la unidad y a la justicia”, ha afirmado.

El Papa ha hecho alusión a las palabras que hace 1.600 años pronunció su guía espiritual, San Agustín, cuando escribía 'hasta los que mandan están al servicio de quienes, según las apariencias, son mandados. Y no les mandan por afán de dominio, sino por su obligación de mirar por ellos; no por orgullo de sobresalir, sino por un servicio lleno de bondad'.

Al hilo de estas palabras del santo de Hipona, el Papa subraya que “servir a la propia patria significa dedicarse con mente lúcida y conciencia íntegra al bien común de todo el pueblo: de la mayoría, de las minorías y de su armonía recíproca”, asevera.

El Papa rechaza "la lógica de la guerra" y apela por "ABRAZAR UNA PAZ FUNDADA EN LA JUSTICIA"

Durante su discurso, el obispo de Roma ha hecho referencia a la inestabilidad y las dificultades que attraviesan algunas zonas de Camerún, que han provocado olas de violencia con “vidas perdidas, familias desplazadas, niños privados de la escuela, jóvenes que no ven un futuro”.

Un escenario que el Papa condena rechazando “la lógica de la violencia y de la guerra”, y apela por “abrazar una paz fundada en el amor y la justicia”. En este sentido, León XIV llama a una paz “que sea desarmada, es decir, no basada en el miedo, la amenaza o el armamento; y desarmante, porque es capaz de resolver los conflictos, de abrir los corazones y de generar confianza, empatía y esperanza”.

León XIV recuerda a la sociedad civil de camerún su “fuerza vital para la cohesión nacional”

En su mensaje, el Pontífice ha clamado por la paz y el rechazo a toda violencia: “El mundo tiene sed de paz. ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados! Este grito quiere ser un llamamiento a la voluntad de contribuir a una paz auténtica, anteponiéndola a cualquier interés particular”, ha exclamado.

Para alcanzar la paz, el Sucesor de Pedro considera que es necesaria “una labor paciente y colectiva”, donde están implicados la sociedad civil y los gobernantes. “El Papa Francisco ha señalado la necesidad de superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos”, ha señalado el Papa recordando así a su antecesor.

De ahí que para León XIV la sociedad civil sea una “fuerza vital para la cohesión nacional”, destacando en este punto la labor de asociaciones, sindicatos o ongs de Camerún. “Todos desempeñan un papel insustituible en la construcción de la paz social”, ha remarcado.

En este agradecimiento el Papa ha querido hacer hincapié en las mujeres, a menudo “las primeras víctimas de los prejuicios y de la violencia, y aun así continúan siendo incansables artífices de paz”, halagando su compromiso con la educación, la mediación y la reconstrucción del tejido social.

León XIV reclama a los gobernantes de camerún gestionar los recursos con transparencia y respeto

El Santo Padre también ha llamado a los gobernantes de Camerún a gestionar los recursos con transparencia y respetando los derechos ciudadanos para que se restablezca la confianza tras años de tensión entre la población.

“Es hora de atreverse a hacer un examen de conciencia y dar un valiente salto cualitativo. Las instituciones justas y creíbles se convierten en pilares de estabilidad. La autoridad pública está llamada a ser un puente, nunca un factor de división, incluso allí donde parece reinar la inseguridad”, ha recalcado.

Una vez más el Papa insiste ante las autoridades de Camerún sobre la necesidad de respeto de los derechos humanos y atención a los más vulnerables. “Una paz auténtica nace cuando cada uno se siente protegido, escuchado y respetado, cuando la ley es un límite seguro contra el arbitrio del más rico y del más fuerte”, ha advertido.

Al final de su discurso, el Papa confía en que la riqueza de recursos, cultural y espiritual del país africano les permita “superar las pruebas y los conflictos y avanzar hacia un futuro de estabilidad y prosperidad compartida”, ensalzando el papel de los jóvenes. “Su energía y su creatividad son riquezas inestimables”, subraya, poniendo énfasis también en su “profunda espiritualidad, que aún resiste a la homogeneización del mercado”.