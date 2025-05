Una jueza desvela la trampa del Gobierno para "meter por la puerta de atrás" a jueces sin necesidad de aprobar una oposición

Publicado el 14 may 2025, 23:44

“La mayor reforma de la carrera judicial en 40 años”, así define el Gobierno la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial que pretende aprobar. Ayer, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió esta norma explicando que aporta más transparencia en los procesos de promoción de los miembros de la carrera judicial y aseguró que “se adapta a unos estándares europeos que son muy altos”.

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado conjunto contra estas reformas judiciales aprobadas en el Consejo de Ministros de ayer. ¿Por qué? María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, explica qué es exactamente lo que pretende el Gobierno con esta reforma.

La realidad detrás de esta reforma

La reforma de la ley orgánica del Poder Judicial “prevé una disposición transitoria para convertir a jueces sustitutos en jueces titulares, con una especie de examen que va a ser muy facilito, -yo estoy por decir a mi vecino que se presente-, porque dejamos atrás los principios de mérito y capacidad”, comienza la jueza su explicación.

Hay determinados cuerpos de la Administración Pública en los que hay personas que están como funcionarios interinos durante años, ya que no se produce convocatoria de oposiciones, pero este no es el caso de las plazas de juez. Cada año se convocan oposiciones y, aunque no son suficientes, el Gobierno nunca ha aceptado la petición de los jueces de convocar más plazas. “Lo que pretende el Gobierno a través de esta reforma es meter por la puerta de atrás a jueces sustitutos, sin que reúnan los requisitos de mérito y capacidad, y porque, en definitiva, lo que quiere es tener estómagos agradecidos, porque ya sabe que los jueces somos bastante molestos, porque la independencia les molesta, y esa es la realidad de este país. Cuando nosotros defendemos nuestra independencia, lo hacemos porque sabemos que desde la independencia judicial única y exclusivamente podemos defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando se cercena esa independencia, se está cercenando la libertad y los derechos de los ciudadanos, y dejamos de ser una democracia para ser otra cosa muy fea”.

Hay jueces sustitutos que cada año tienen la opción de presentarse a la oposición y que, o no se presentan o presentándose suspenden. “¿Ustedes imaginan ir a la mesa de operaciones con un cirujano que usted sabe que cuando se ha presentado a las pruebas del MIR ha suspendido? ¿Verdad que no nos parece normal? Pues aquí estamos hablando de lo mismo”, puntualiza. Con esta reforma, los jueces sustitutos serían los que ahora tendrían nombramiento de jueces titulares sin necesidad de opositar y pasando “un examen facilito, de pinta y colorea, no sea que se nos vaya a escapar alguno”.

Además, señala la jueza María Jesús del Barco, “no solamente entrarían en la carrera judicial, también se le reconocerían 5 años de antigüedad. Mire usted cómo queda el cuerpo de opositores de este país. Aquellos jóvenes que acaban de terminar su carrera, su grado de derecho, que están preparando la oposición, una oposición que desde luego es muy dura de 300 y pico temas, que por supuesto hay que denostar, porque el mérito y la capacidad en este país se ha convertido en un pecado. Ahora, si tú apruebas una oposición y has demostrado tener conocimientos, es lo peor que te puede pasar. Antes el saber no ocupaba lugar, ahora se ha convertido en un estorbo, esa es la realidad. Y bueno, pues estamos hablando de personas que efectivamente se han presentado a la oposición y no han aprobado, o ni siquiera se han llegado a presentar”.

Jueces sustitutos: ¿quién los nombra?, ¿qué papel tienen?

Los jueces sustitutos se nombran cada año por el Consejo a propuesta de los Tribunales Superiores de Justicia y, únicamente, tienen que tener el grado o la licenciatura en Derecho. A pesar de la sobrecarga de los órganos judiciales, no se han creado plazas de jueces de adquisición territorial que permitirían cubrir a aquellos juzgados que tienen una excesiva carga de trabajo, que en España son casi todos. Por este motivo, se ha tenido que recurrir a los jueces sustitutos para bajas por enfermedad, licencias de maternidad... obligando a recurrir de manera sistemática a esta figura.

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura

“Muchas veces los jueces, las asociaciones judiciales, hemos pedido que se crearan más plazas de juez. Y hemos dicho, mire, es que la tasa del número de jueces en España es de menos de 12 jueces cada 10.000 habitantes, inferior a los 24 jueces que hay en el entorno europeo. Yo, cuando decíamos esto, y a mis compañeros les decía muchas veces, cuidado que a veces los sueños se cumplen y nos van a querer meter por la puerta de atrás a los jueces sustitutos como jueces titulares. Y esto supone meter entre 800 o 1.000 jueces sustitutos, lo que supone alterar ya la composición de la carrera en alrededor de un 25% de la carrera. Comprenderá usted que esto supone un cambio radical. Si usted consigue cambiar la estructura de la carrera judicial y tener jueces que le deban a usted el puesto, pues posiblemente no hace falta que se encargue usted de que le instruyan lo que usted quiere y como usted quiere”, apunta.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura asegura que los jueces seguirán defendiendo su independencia: “Cuando veamos el texto definitivo y veamos esa tramitación parlamentaria, pues tendremos que acudir a Europa. Lamentablemente, es lo único que nos queda, eso sí, con las normas europeas y con lo que Europa nos dice de verdad, no inventándonos cosas que Europa no nos dice”.