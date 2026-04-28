David Alandete, corresponsal en Washington: "Vi a todo el mundo tirarse al suelo mientras Trump se negaba a irse y quería saber qué estaba pasando"

El corresponsal en Washington, David Alandete, ha relatado en el programa 'El Cascabel' de TRECE su experiencia como testigo directo del intento de asesinato de Donald Trump. Alandete, que se encontraba en el hotel Hilton para la cena de corresponsales, ha descrito un momento "bastante desconcertante" y ha puesto de manifiesto las graves brechas de seguridad que ya había percibido horas antes del tiroteo.

Según su testimonio a José Luis Pérez, director del programa, Alandete llegó al hotel pasadas las siete de la tarde y pudo acercarse sin ningún impedimento a personalidades como el senador Marco Rubio. "Fui corriendo hacia ellos, me di cuenta de que pude llegar hasta ellos y, de repente, al empezar a hablar con Rubio, caí en la cuenta de que no he pasado por ningún control de seguridad", explicó. El periodista incluso comentó la situación con una asesora de Rubio, Laura Ortiz, advirtiendo que "podría ir armado".

La sensación de inseguridad aumentó al acceder al recinto principal. "Al entrar dentro del recinto, solo enseñamos la entrada sin más, y nadie nos pidió ni el nombre, ni estábamos en un registro", ha detallado Alandete. Esta falta de control resultaba especialmente llamativa considerando la presencia del presidente de Estados Unidos, quien ya había sido víctima de dos intentos de asesinato anteriormente.

EFE La primera dama Melania Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, participan en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos.

El momento del ataque

El ataque se produjo sobre las ocho y media. Alandete ha contado que escuchó "un estruendo, como un metal", pero que su primera reacción no fue de alarma. Sin embargo, la confirmación llegó de inmediato por parte de un agente del Servicio Secreto que gritó "shotsfire, disparos". En ese instante, "todo el mundo se tiró al suelo", ha narrado el corresponsal, describiendo una escena de caos absoluto.

Desde su posición, Alandete tenía visión directa de Donald Trump, el vicepresidente Vance y la primera dama, Melania Trump. Mientras Vance era evacuado de inmediato, el corresponsal se fijó en que "Trump seguía allí". El expresidente se negaba a ser evacuado por el Servicio Secreto y gesticulaba negando con la cabeza, con la intención de "levantarse para ver lo que estaba pasando".

Trump, según el testigo, "negociaba con el servicio secreto" y puso como condición para su evacuación que se pusiera a salvo primero a su jefa de prensa, Karoline Levitt, que se encuentra en avanzado estado de gestación, a su mujer Melania y al personal de prensa. "Solo después decidió irse, pero por su propio pie", ha afirmado Alandete, quien también ha señalado que vio a Trump tropezar y caer, aunque el magnate lo niegue.

EFE Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump

Gajes del oficio: 'Esto es como ser torero'

Tras el incidente, y después de lograr salir del recinto para realizar su crónica para la Cope ante la falta de cobertura, Alandete pudo asistir a la comparecencia que Trump ofreció en la Casa Blanca. Allí, le preguntó sobre si consideraba que la violencia política es un problema en Estados Unidos. Trump le respondió que son "gajes del oficio" y que va con el cargo, aunque bromeó: "nadie me dijo desde luego que iba a ser tan, tan peligroso".

En un momento de la conversación, sabedor de la nacionalidad española del periodista, Trump hizo una sorprendente comparación: "mira, esto es como ser torero". El expresidente lo describió como "una profesión de riesgo" y consideró que son "los riesgos que debes asumir para ejercer el cargo", en una muestra de su conocimiento sobre la tauromaquia.

Una cadena de fallos de seguridad

El relato de Alandete se suma a las evidencias sobre los flagrantes fallos de seguridad. El atacante viajó en tren desde California a Washington, un medio que le permitió transportar armas sin declararlas. Además, se registró en el mismo hotel Hilton la noche anterior, lo que le permitió inspeccionar el lugar a fondo.

EFE Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la cena de corresponsales instantes antes de tener que ser evacuado por sufrir un ataque con disparos

El propio Donald Trump ha confirmado que la familia del atacante "había alertado a la policía local en alguna ocasión de sus comportamientos", sin que se activara ninguna alarma. El FBI ha mostrado posteriormente el arsenal que portaba, incluyendo un fusil, pistolas y cuchillos, con el que 'podía haber provocado una matanza'. El atentado, que se saldó con la muerte de un bombero en Butler, Pensilvania, falló por apenas 'dos centímetros', la distancia a la que la bala pasó de la cabeza de Trump.