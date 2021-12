Un reputado experto mundial en la covid, tajante sobre el uso de la mascarilla en la calle: "No significa..."

Hace unos días, en pleno debate por las medidas que se están tomando desde cada comunidad autónoma, el Gobierno decidía volver a la mascarilla obligatoria al aire libre, buscando atajar el aumento exponencial de casos que se están llevando a cabo en las últimas semanas en nuestro país. La medida se publicaba en el BOE el pasado 23 de diciembre y sus excepciones son la práctica de deporte individual, así como la realización de actividades de carácter no deportivo realizadas en espacios naturales siempre y cuando se mantenga la distancia mínima de 1,5 metros con no convivientes.

La medida ha sido muy cuestionada y han sido varios los expertos que se ha pronunciado al respecto. El último en hacerlo ha sido el virólogo y director del Instituto Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre, que ha estado en 'El Cascabel' de TRECE analizando la situación epidemiológica actual de nuestro país y las medidas vigentes.

García-Sastre habla alto y claro del uso de la mascarilla en exteriores

En cuanto al uso de mascarillas en exteriores, ha sido tajante. "Las mascarillas no son necesarias fuera si no tienes un contacto cercano con una persona infectada o con una que no lo está si tú estás infectado. Pueden ser necesarias cuando hay mucha aglomeración en el exterior y los contactos se pueden facilitar", apuntaba y añadía que, él "intentaría, evitar primero, aglomeraciones, antes que tener que usar mascarilla en el exterior porque hay aglomeración". Además, aseguraba que "si estás con muy poca gente es muy difícil que te puedas contagiar en el exterior. En muchos casos, llevar una mascarilla en el exterior no significa nada".

García-Sastre también se ha pronunciado sobre otras medidas, como el toque de queda, vigente en Cataluña y tumbado por la justicia canaria. "Lo ideal es tener, cuantos menos contactos posibles en un sitio cerrado mejor. El toque de queda puede ayudar si se reducen los contactos en un sitio cerrado. Esto ya ha pasado antes. Si lo que provoca es que la gente se junte igual en otro horario no ayuda, pero si da lugar a que haya menos contactos, sí puede ayudar", apuntaba el virólogo.

Durante su intervención en TRECE también ha recordado la importante de la preocupación individual, al mismo tiempo que ha recordado que "es muy difícil contraer enfermedad severa con ómicron, sobre todo si estás vacunado", y que "lo importante es proteger los grupos de riesgo e intentar que los contagios no lleguen ahí".

García-Sastre ha asegurado que "estamos viendo una evolución, tanto del virus como de nosotros y vemos que va siendo menos severo con el tiempo", y que "hay una transición, en la que estamos ahora mismo". Además, ha tratado otro de los temas clave en los últimos días, como es la reducción de las cuarentenas para los positivos asintomáticos, recordando que sería muy útil acompañar la medida de la realización de un test de antígenos, antes de dar por finalizados esos días de aislamiento.