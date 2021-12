El doctor César Carballo habla claro sobre la última medida de Sanidad para frenar a ómicron: "No sabemos..."

Es la noticia 'estrella' de este miércoles. La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad (que dirige Darias), ha acordado "por unanimidad" reducir la cuarentena de todos los positivos asintomáticos por COVID-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados. El mediático doctor César Carballo, ha lanzado el siguiente mensaje a través de redes sociales y mostrando su clara opinión sobre esta medida.

Este es el "Comité científico" que ha acordado la reducción del aislamiento, a lo Gila:



-Carolina, tenemos muchas bajas laborales.Hay que quitar los aislamientos

-A cuanto te vale?

-A nada.

-Noooo, que la liamos

-A 5?

-Muy poco...

-Y con 7?

-La liamos menos...

-Vendido!! pic.twitter.com/WOF9fNOPGz — Cesar Carballo (@ccarballo50) December 29, 2021





Además, el urgenciólogo también afirmaba que "esta es una medida económica, no científica, y clama al cielo que se haga ahora en medio de una sexta ola que no sabemos cuanto puede durar. ¿No se podía haber esperado 4 semanas a doblar la curva? ¿Sabemos qué es la hospitalización evitable? ¿y la mortalidad evitable?

La postura de Carballo es recurrente entre muchos expertos de nuestro país. Nistal mantenía su idea (antes de que trascendiese la noticia) de que debían ser diez días para garantizar que no se contagie a otras personas. "Yo lo mantendría en diez, pero en caso de reducir prefiero que sean siete como en Reino Unido que cinco", explicaba. Para Estanislao, sería peligroso reducir a cinco los días de cuarentena ya que de nuevo hay que apelar a la responsabilidad individual para que la medida sea efectiva y no peligrosa. "Tristemente, hemos visto que cuando se apela a la responsabilidad no llega a todas las personas. El reducirlo a cinco días tiene un bagaje, hay datos que lo apoyan, pero no en todos los casos", decía.

El profesional recordaba que la transmisión del virus "se produce un día o dos antes de los síntomas y tres o cuatro días después, pero se puede transmitir también más días". No obstante, Estanislao advierte de que hacerse una PCR a los cinco días dará irremediablemente positivo y cree que los tests de antígenos pueden ser "más determinantes" a la hora de conocer la carga viral de una persona. No obstante, Estanislao Nistal ha recordado que aún no existen estudios para saber "cuánta carga vírica tiene una persona según los días de infección".