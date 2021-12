García-Sastre habla claro sobre las cuarentenas y plantea un escenario si ómicron permanece: "Se cambiará"

Este miércoles, pasaba por los micrófonos de 'La Linterna' un prestigioso virólogo. EsAdolfo García-Sastre, virólogo y director del Instituto Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Fue uno de los primeros expertos que alertó de lo que se nos venía encima. Con él, hablábamos sobre el optimismo que se respira con ómicron y de la última medida anunciada por Sanidad para frenar la propagación del virus. ¿Puede ser ómicron el principio de fin?

"Es una razón para estar optimistas. Hay mucha vacunación en España y vamos a tener una sintomatología leve. Incluso con una variante que es capaz de infectar a una gran capacidad de vacunados pero sin causar una proporción de enfermedad severa. Los no vacunados van a tener más porcentajer de población severa". Además, García-Sastre añadía que "va a dar lugar a un aumento de inmunidad. Lo que es negativo es que los casos se están disparando mucho y, a pesar de que causa menos severidad, causa un número absoluto de enfermedad es grande. Hay que intentar doblegar este aumento tan rápido en el número de casos para que no cause una gran cantidad de gente en los hospitales".









Sobre la reducción de las cuarentenas de los positivos asintomáticos, García-Sastre cree que lo correcto es "hacerse un test de antígenos después del número de días que se hayan decidido. Es muy variable lo que dura la transmisión entre las personas infectadas. En otras dura, 5, 10, 3... depende del grado de inmunidad de la persona. Sería apropiado dejar la cuarentena siempre y cuando uno pueda hacerse un test de antígenos".









Otro de los grandes asuntos que debaten los expertos tiene que ver con esta variante y las vacunas. ¿Hasta qué punto puede escapar ómicron de las vacunas? ¿Hay una vacuna 'mejor' o 'peor'? El experto indicaba que "la cantidad de anticuerpos que generan las vacunas contra ómicron es menor. Baja el número de anticuerpos neutralizantes. No sabemos hasta qué punto esto da lugar a un mayor contagio aunque sabemos que el tipo de inmunidad que generan las vacunas bajan la probabilidad de efermedad severa". Por tanto, "si tuviéramos una vacuna centrada en ómicron sería más efectivo porque para que las vacunas den el grado de efectividad máxima contra ómicron se necesitan tres dosis para alcanzar la mejor inmunidad que se puede generar. Si ómicron con el tiempo continúa circulando, la vacuna se cambiará y se hará una vacuna específica para ella".

¿Cada cuántos días tenemos que hacernos un test de antígenos?

En otra entrevista concedida recientemente por el experto, indicó que el respiro que tuvimos en otoño tendría que haber servido a los países para reforzar su plantilla de sanitarios y proveerse de tests. "No se pueden poner tan rápido las medidas que tendrían que haberse implantado hace un mes", ha dicho.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Deberíamos hacernos tests de antígenos cada dos días", decía . Además, García-Sastre enfatizaba que siempre que vayamos a tener un contacto estrecho con otras personas no convivientes, cuyo estado serológico desconocemos, es recomendable hacerse un test de antígenos.