El fiscal Luis Ibáñez aclara cómo la exnovia de Ábalos podría devolver el dinero y los regalos de lujo

El fiscal de la Audiencia Nacional, Luis Ibáñez, ha analizado en el programa 'El Cascabel' de TRECE, conducido por José Luis Pérez, la situación legal de Jessica, la expareja del exministro Ábalos. Durante la conversación, se han repasado los lujosos regalos y el dinero que esta habría recibido, incluyendo un apartamento de 2.700 euros al mes durante tres años, la matrícula de odontología, joyas, tecnología y hasta 1.500 euros por cada viaje oficial de acompañamiento.

'Partícipe a título lucrativo': la figura clave

Ante la pregunta de si los bienes recibidos por Jessica, que actualmente no está imputada y ha declarado como testigo, pueden ser reclamados, el fiscal ha sido claro. Ibáñez ha explicado que existe una vía legal para ello: la figura del "partícipe a título lucrativo", contemplada en el artículo 122 del Código Penal.

Según ha detallado el fiscal, para aplicar esta figura se deben cumplir dos requisitos indispensables. El primero es "acreditar que los bienes son procedentes del delito". El segundo es que la persona sea llamada al juicio. "Tú no puedes decirle a un señor extraño, devuélvame usted medio millón de euros, sin dar la posibilidad de introducirla, digamos, en el acto de enjuiciamiento", ha sentenciado Ibáñez, aclarando que no sería como investigada.

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados

Para ilustrarlo, el fiscal ha recurrido a un ejemplo habitual en casos de narcotráfico. "Lo que hacen muchos narcotraficantes es poner bienes a nombre de sus hijos de 5 años. Evidentemente, el niño de 5 años no es imputable, es de buena fe [...], pero le llamamos, con su representante legal, para que devuelva esos bienes que ha puesto su padre", ha expuesto.

La devolución voluntaria: "Peor el remedio que la enfermedad"

Sobre la posibilidad de que Jessica devuelva voluntariamente el dinero para evitar una futura imputación, el fiscal ha mostrado sus reservas. Ha advertido que este acto podría interpretarse como una autoinculpación. "Si hay una devolución de dinero, quizás es una forma implícita de estar autoinculpándose", ya que "estaría reconociendo que esos bienes tienen un origen ilícito".

EFE Jessica Rodríguez (izda), expareja del exministro José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo donde ha comenzado el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas

La única forma de que la devolución no se volviera en su contra sería mediante un "pacto con la Fiscalía". De lo contrario, el gesto chocaría con la defensa de que los regalos eran propios de una relación sentimental o de que los sueldos que cobraba de empresas públicas eran por un trabajo real, algo que ella misma ha puesto en duda al reconocer que "fue una mandanga".

El trato especial a la testigo

Otro de los puntos que ha generado controversia es la protección especial que recibió Jessica al testificar, compareciendo con peluca y el rostro cubierto. Luis Ibáñez ha aclarado que esto no es habitual y que "lo ha solicitado, y habrá expuesto su razón" ante el tribunal, que se lo ha concedido. "Si un testigo que no ha pedido nada aparece con mascarilla y peluca, el tribunal le dice que se descubra", ha afirmado.

El fiscal sugiere que la decisión del tribunal podría estar relacionada con la discreción que ha mantenido la testigo. A diferencia de otras personas implicadas en la trama, como Claudia Montes, "Jessica [...] nunca ha dado una entrevista a un medio de comunicación, nunca se ha prestado a ir a una televisión". Esta actitud, según Ibáñez, podría haber sido un factor para que el tribunal decidiera proteger su intimidad.

Finalmente, Ibáñez ha destacado otro hecho inusual del juicio que revela su complejidad. "Me he fijado por los medios de comunicación que muchos testigos van acompañados de abogados, como comprenderéis, eso no es lo normal", ha señalado. El fiscal lo atribuye a que estas personas "deben ser imputados en otros procedimientos" y necesitan asesoramiento para no autoincriminarse.