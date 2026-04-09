Claudia Montes: "Me daba miedo que Koldo me intimidara durante la declaración; tuve que coger una baja por acoso, le puse una querella y lo voy a demostrar"

Claudia Montes, testigo en el juicio del 'caso mascarillas', ha relatado en el programa 'El Cascabel' de TRECE, dirigido por José Luis Pérez, los detalles de su declaración en el Tribunal Supremo. Durante la entrevista, ha explicado el origen del apodo 'loca de Asturias', cómo fue apartada en su trabajo y obligada a estar 'cara a la pared' y la posterior mediación de José Luis Ábalos para solucionar el conflicto.

El origen de 'loca de Asturias'

Montes ha confesado que fue una sorpresa para ella descubrir a través de los periodistas que Koldo García y José Luis Ábalos se referían a ella como la 'loca de Asturias'. La testigo cree que el mote se debe a que ella intentó alertar de las irregularidades que descubrió en la empresa. "Le remito primero a Koldo lo que descubrí. Como veo que no se me hace caso, luego se lo cuento a José Luis por WhatsApp, y como veis, nadie me hizo caso", ha explicado.

Según su testimonio, su insistencia en denunciar la situación provocó que la tacharan de 'loca'. "Entiendo que me llaman loca porque yo pensaba, confiaba que ellos no estaban metidos y, supuestamente, pues, están metidos", ha añadido, dejando entrever su convicción sobre la implicación de ambos en la trama.

EFE El exministro José Luis Ábalos (i) en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas

Apartada 'cara a la pared'

Uno de los puntos más clarificadores de su entrevista ha sido el contexto de un mensaje de agradecimiento que envió a Koldo y que figura en el sumario. Montes ha negado que fuera por un 'enchufe', sino por haber revertido una situación de castigo en su puesto de trabajo. Ha relatado que la pusieron "cara a la pared", un episodio que su propio director general describió como "algo inhumano lo que estaban haciendo conmigo".

Ese periodo, ha concretado, duró ocho días en los que se dedicó a leer libros de trenes durante su horario laboral. Aunque entiende que este tipo de declaraciones puedan "cabrear e indignar a la sociedad", ha querido poner el foco en su sufrimiento personal: "Imagínese también la situación mía, que te pongan cara a la pared por una guerra de dos directivos, pues, y que yo no tenga culpa ninguna, pues, la que lo sufrí fui yo".

La mediación de Ábalos y el reencuentro en el Supremo

La solución a ese conflicto laboral llegó, según intuye, gracias a José Luis Ábalos. "Yo llevaba días muy, muy triste, y Ábalos se da cuenta y me pregunta qué me pasa", ha contado. Tras explicarle la situación, el director de la empresa contactó con ella y el castigo fue revertido. Aunque no se lo confirmaron explícitamente, ella entiende que la intervención del exministro fue decisiva, lo que da sentido a la respuesta de Koldo a su agradecimiento: "Bueno, ya sabes a quién le tiene que dar las gracias", en una supuesta alusión a Ábalos.

Europa Press La ex Miss Asturias, Claudia Montes, a su salida del Tribunal Supremo, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España).Alberto Ortega / Europa Press08/4/2026

Montes también ha asegurado que en su entorno laboral nadie conocía su relación con el entonces ministro ni su militancia política. "¿Cómo voy a llegar a la empresa y decir eso? En ningún momento mis compañeros sabían que pertenecía a un partido político", ha afirmado, y ha añadido que sus compañeros de trabajo "no son amigos" para justificar su discreción.

Antes de su comparecencia como testigo, Montes había confesado a los periodistas el miedo que sentía ante el reencuentro con Koldo García. El motivo, una querella por acoso que interpuso contra él. "Tuve que coger una baja por acoso que me estaba ejerciendo sobre mi persona Koldo García, le tengo puesto una querella, y lo voy a demostrar", ha sentenciado.

Finalmente, el reencuentro en la sala no ha sido tan directo. "He tenido suerte, porque estaba tapado por un abogado y por su abogada", ha explicado. En cambio, sí cruzó una mirada con el exministro: "A lo único que, en un momento dado, le he visto la cara ha sido a José Luis, porque le preguntó a su abogado, estaba detrás, cuando su abogado me preguntó y nos cruzamos solo una mirada, le vi triste", ha concluido.