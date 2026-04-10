Arbeloa analiza la polémica entre Vitor Reis y Mbappé: "Para mí es un penalti aquí y en la Luna, es una más, otra semana más..."

La recta final del partido entre el Real Madrid y el Girona ha estado marcada por una jugada de máxima controversia. Con empate a uno en el marcador, en el minuto 88, Kylian Mbappé ha caído dentro del área tras recibir un impacto en el rostro por parte de un defensor del Girona.

El colegiado, Alberola Rojas, no ha considerado la acción como punible, una decisión que ha sido respaldada desde la sala VAR. Sin embargo, el experto arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, ha sentenciado con rotundidad que la jugada debería haber sido sancionada como pena máxima: "Es penalti; se fija en la parte de abajo y no en la de arriba".

Arbeloa estalla contra el arbitraje

En la rueda de prensa posterior al partido, Álvaro Arbeloa ha mostrado su indignación con la decisión arbitral. El técnico ha sido muy claro sobre la jugada: "Para mí es un penalti aquí y en la Luna, y, pues es una más, otra más, otra semana más".

Arbeloa también ha cuestionado el criterio de uso del videoarbitraje. "Cuando entra al VAR, me imagino que cuando viene bien, y cuando no, pues no entra", ha declarado, añadiendo que no es un hecho aislado. "Hemos tenido muchas, cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues, lo de siempre", ha concluido.