"En el juicio del caso Mascarillas es imposible no extraer cierta potencia literaria y cinematográfica de la colección de personajes que han ido paseando por el Tribunal Supremo"

La actualidad de la semana ha estado marcada por el inicio del juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Tal y como se ha analizado en la sección 'Filosofía de Bolsillo' de 'La Linterna' en COPE, con Diego Garrocho y Ángel Expósito, la gravedad política del caso se entrelaza con una narrativa casi de ficción. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se enfrenta a una petición de hasta 30 años de cárcel, y el proceso judicial apenas ha comenzado, con solo 3 de las 13 sesiones previstas completadas.

El juicio a Ábalos y Koldo en el caso Mascarillas Filosofía de bolsillo en La Linterna Escuchar

Un desfile de personajes berlanguiano

Por la Plaza de París de Madrid han comenzado a comparecer hasta 80 testigos, dibujando una estampa que recuerda a las crónicas más surrealistas. Entre los testimonios se encuentran desde la hija de Ábalos, Jessica, hasta miembros del Gobierno como Ángel Víctor Torres o la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Este desfile de declaraciones ofrece una visión compleja de una trama que ha captado toda la atención mediática.

De todas las comparecencias, la más estrambótica ha sido la de Claudia Montes, una exmiss Asturias a la que Ábalos, supuestamente, colocó en la empresa Lojirail, una filial de Renfe. Su testimonio ha revelado detalles insólitos sobre sus responsabilidades laborales, que han generado tanto asombro como indignación, especialmente tras conocerse que tuvo que cogerse una baja por acoso, como se detalla en declaraciones posteriores sobre el miedo que le infundía Koldo.

Europa Press La ex Miss Asturias, Claudia Montes, a su salida del Tribunal Supremo, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España).Alberto Ortega / Europa Press08/4/2026

Según su declaración, gran parte de su jornada laboral, con cargo a la empresa pública, la dedicaba a una tarea muy particular. Su trabajo consistía en "ir a la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar y leer".

Lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar y leer"

Un trabajo de novela

El atenuante esgrimido en este singular empleo resulta aún más fascinante: los libros que leía eran sobre trenes. Como se ha reflexionado en el análisis de 'Filosofía de Bolsillo', la situación evoca potentes tópicos literarios ligados al ferrocarril, convirtiendo una supuesta irregularidad en una escena casi novelesca.

La mente viaja inevitablemente a grandes clásicos de la literatura donde el tren es un protagonista más. Obras como Ana Karenina, el misterio de Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie o el thriller psicológico Extraños en un tren de Patricia Highsmith, demuestran cómo un convoy puede ser el perfecto catalizador de una gran historia.

JJ Guillén El Supremo celebra el prólogo al juicio de las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama

Sin embargo, es crucial recordar la gravedad del asunto. Aunque el propio José Luis Ábalos dijera en su momento que las mascarillas eran "el chocolate del loro", la realidad es que su presunta trama de corrupción afecta a una empresa pública y fue realizada con cargo al contribuyente. El Gobierno mientras tanto se blinda ante el juicio, descartando un nuevo coste político.

El chocolate del loro"

Con solo 3 de las 13 sesiones celebradas y cerca de 80 testimonios por escuchar, el juicio del caso Mascarillas promete seguir ofreciendo nuevos capítulos. La expectación es máxima para ver cómo se desenvuelve esta trama que, por ahora, parece superar cualquier guion cinematográfico.