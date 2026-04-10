Alfredo Relaño enciende las alarmas en el Real Madrid de cara a Múnich tras el empate ante el Girona: "Camavinga no es la solución, Mbappé sigue sin afinar la puntería..."

El Real Madrid ha tropezado en el Santiago Bernabéu al empatar 1-1 contra el Girona FC en la jornada 31 de LaLiga. Este resultado alarga las dudas del equipo blanco a solo cinco días de viajar a Múnich para la vuelta de cuartos de la Champions League. El gol inicial de Fede Valverde fue neutralizado por un tanto de Thomas Lemar, y la afición despidió a los suyos con silbidos por tercer encuentro consecutivo sin victoria.

El analista Alfredo Relaño, en los micrófonos de 'Tiempo de Juego', ha calificado el partido como un "bajón" si se analiza en "clave Múnich". Para Relaño, el equipo no estuvo a la altura de las expectativas. "Yo de hoy esperaba, venía pensando en Munich, pero esperaba que hubiera más ardor y más interés, más entusiasmo y que levantaran a la gente, pero no ha sido así", ha lamentado.

Un examen con pocos aprobados

En su análisis individual, Relaño ha señalado directamente las carencias del equipo. A pesar de que Bellingham "más o menos, no se ha movido mal", el principal problema sigue sin resolverse. El analista ha sido contundente con el rol de Camavinga en el centro del campo: "Ya vemos que Camavinga no es la solución".

EFE Mbappé, desesperado tras el empate del Real Madrid contra el Girona.

La delantera tampoco sale bien parada, ya que, según el periodista, "Mbappé sigue sin afinar la puntería". En un partido con tan pocas notas positivas, Relaño ha sentenciado que "no hay mucho que salvar de este partido", más allá de los "90 minutos de Carvajal dignos" y la tímida reaparición de Mendy, insuficiente para saber si está "fiable" para el duelo europeo.