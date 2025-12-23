Un exdirigente del PSOE de Ibarra sentencia al sanchismo tras el descalabro en Extremadura: "O el partido reacciona o morirá"

El que fuera director de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Paco Castañares, ha analizado el hundimiento del PSOE extremeño en las últimas elecciones, señalando directamente a Pedro Sánchez como principal responsable de la debacle. En una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, Castañares ha calificado la situación de desastre y ha advertido sobre el futuro del partido si no hay una reacción interna.

Crónica de una caída histórica

Castañares ha recordado que la caída del PSOE en la región no es nueva, sino la continuación de una tendencia. "En 2023 ganó las elecciones Guillermo Fernández Vara, pero perdiendo 6 escaños. Tenía 34 y bajó a 28", ha explicado. Sumada a la pérdida actual, el resultado es demoledor: "En dos años y medio, el PSOE de Extremadura ha perdido 16 escaños, casi tantos como los que tiene en este momento, es decir, ha perdido la mitad de la representación que tenía en la asamblea de Extremadura"

Aunque ha reconocido que el candidato, Miguel Ángel Gallardo, "no era un buen candidato" y no se encontraba en la "mejor situación personal y judicial", Castañares ha matizado que al inicio de la campaña la distancia con el PP "era gestionable". Sin embargo, la define como una "campaña desastrosa", asegurando que ha sido imposible hacerlo peor "de principio a fin".

El 'efecto Sánchez' en campaña

Para el exdirigente socialista, la responsabilidad del descalabro tiene un nombre propio. Si bien atribuye a Gallardo la pérdida de "tres o cuatro escaños", es tajante al señalar al presidente: "El resto de los escaños es responsabilidad de Pedro Sánchez, y que además hay que decirlo con claridad". Ha argumentado que los sondeos muestran una "línea descendente" con caídas bruscas que coinciden con la presencia de Pedro Sánchez en actos en Plasencia y Mérida, y con su visita a Villanueva de la Serena, pueblo de Gallardo, tras el debate en Televisión Española.

Castañares ha contrapuesto la situación actual con la fortaleza histórica del PSOE extremeño, que con Rodríguez Ibarra consiguió "cinco mayorías absolutas" en seis elecciones. "Nunca hemos bajado por debajo del 40 por ciento", ha recordado, lamentando la caída de 15 puntos en solo dos años y medio, hasta el 25%.

"No hay partido, solo está él"

La crítica más dura de Castañares se ha dirigido a la estructura interna del partido. "El problema es que no hay partido desde que Sánchez llegó a la dirección", ha sentenciado. Ha acusado al secretario general de no respetar las normas, rememorando la crisis del Comité Federal de 2016: "No ha respetado nunca las reglas del juego. Lo que Sánchez plantea es simplemente lo que le interesa a él personalmente, y lo que le pase al partido le da igual".

En este sentido, ha comparado la actitud de Sánchez con la de Felipe González, quien en 1996, tras perder las elecciones "por punto y medio con José María Aznar", se dio cuenta de que "él era el problema y, por tanto, él debía ser la solución, y la solución es irse". Para Castañares, esa capacidad de anteponer el partido al interés personal es lo que diferencia a un estadista del actual presidente.

De cara al futuro, el pronóstico es sombrío. Castañares está convencido de que "Sánchez no se va a ir" y "va a aguantar hasta el final", lo que provocará un "agujero más grande en el partido", y ha alertado del riesgo de que el PSOE se convierta en tercera fuerza en feudos como Aragón, Castilla y León o Andalucía. La advertencia final de Castañares es una sentencia: "O reacciona el partido, o reacciona plantándole cara a Sánchez, o el partido va a morir, porque Sánchez no se va a ir, aunque sabe que va a morir el partido si no se va".