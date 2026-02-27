"Para mí, la mayor leyenda del Atlético de Madrid como jugador no puede ser otro que Koke, lo que ha logrado y lo que sigue haciendo es increíble"

En los últimos días se han reavivado los rumores ante una posible salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, que habría recibido una presunta oferta del Orlando City, equipo de la MLS.

El atacante francés ha perdido protagonismo esta temporada y no es titular. Sin embargo, sus 12 goles y 2 asistencias en 1590 minutos explican la importancia del delantero en el equipo de Diego Pablo Simeone.

Cordon Press Antoine Griezmann, en el banquillo durante el partido entre el Atlético y el Brujas.

El futbolista renovó el pasado verano hasta junio de 2027 con el equipo rojiblanco, pero es un enamorado de la cultura americana. Tal y como refleja su pasión por la NBA y la NFL.

Y sobre estos rumores se pronunciaron tanto Enrique Cerezo como Mateu Alemany. El presidente del Atlético aseguró "no saber nada" y el director deportivo, por su parte, no pudo garantizar la continuidad de Griezmann en los micrófonos de Movistar+.

Koke, el número 1 para MARIO Suárez

Mario Suárez intervino este jueves en El Partidazo de COPE y, al ser preguntado sobre si Griezmann es la mayor leyenda en la historia del Atlético, fue muy tajante con su respuesta. Dijo "no" de manera rotunda.

EFE Koke durante el calentamiento del Brujas - Atlético.

Y para Mario Suárez, el debate tiene un claro ganador. Al desarrollar su argumento, ha colocado al actual capitán, Koke Resurrección, en la cima del olimpo atlético. "Para mí, la mayor leyenda del Atlético de Madrid como jugador no puede ser otro que Koke, lo logrado y lo que sigue haciendo es increíble", ha sentenciado. Suárez ha basado su elección en que Koke es un "canterano, jugador con más partidos de la historia del club, muchísimos títulos".

El panteón de leyendas atléticas

Aunque su elección es firme, Mario ha reconocido la grandeza de otras figuras icónicas del club. En la conversación han aparecido nombres como el de Diego Pablo Simeone, de quien Juanma Castaño ha destacado su impacto "como conjunto global", tanto de jugador como de entrenador. También ha mencionado a leyendas de otras épocas como Adelardo, "un jugador muy querido", y por supuesto a Luis Aragonés y Fernando Torres, figuras que, según él, marcaron un antes y un después en la entidad colchonera.