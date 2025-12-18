Tomás Gómez vaticina la caída de Sánchez: "Están dispuestos a que no siga como presidente"

El exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que a Pedro Sánchez “se le ha acabado el tiempo” y que su final político está cerca. Durante una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE con José Luis Pérez, Gómez ha afirmado que figuras clave de la trama Koldo como Santos Cerdán y José Luis Ábalos “están dispuestos a que Pedro Sánchez no siga siendo presidente de gobierno”. A su juicio, ambos exaltos cargos socialistas, lejos de buscar pactos, han iniciado una ofensiva para derribar al presidente del Gobierno, convencido de que “se le va a caer por balazos desde su propio equipo más cercano”.

“Mucha munición” para derribar a Sánchez

Según Tomás Gómez, Cerdán y Ábalos “son gente con mucha experiencia” que “han guardado mucha información” y “lo conocen todo acerca de Pedro Sánchez”. Este conocimiento incluiría detalles sobre cómo financió sus primarias, cómo configuró su gobierno y los pactos que realizó. El exdirigente socialista cree que su mentalidad se resume en un mensaje directo al presidente: “Yo te puse allí y yo te quito de allí”. Para Gómez, las declaraciones de ambos no son órdagos, sino “balazos que están abriendo, por cierto, algunas vías de investigación” que terminan convirtiéndose en casos judiciales, como el de Plus Ultra, mencionado por Ábalos, o las investigaciones que afectan al entorno de Sánchez.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Gómez ha insistido en que tanto Cerdán como Ábalos afrontan una situación judicial “muy complicada”, con posibles penas de cárcel, y “no están dispuestos a estar en la cárcel y que otros estén disfrutando del poder”. Por este motivo, considera que su suerte “ya está echada” y no depende de quién ocupe la Moncloa, sino de la justicia. Esta independencia respecto al futuro de Pedro Sánchez les daría la determinación para actuar, siendo su único límite “qué información pueden disparar o qué cosas pueden contar que no les perjudique más a ellos procesalmente”.

Un “punto de inflexión” judicial y político

El análisis de Tomás Gómez señala que la semana actual ha marcado un “punto de inflexión” con tres acontecimientos clave. Por un lado, las declaraciones de Cerdán y, por otro, la apertura de una pieza separada por parte de la Audiencia Nacional para investigar la presunta financiación irregular del Partido Socialista, una decisión motivada por la “gravedad” de los indicios. Este hecho, según Gómez, es una de “las balas” que tanto Cerdán como Ábalos tienen preparadas, ya que “ellos saben perfectamente cómo funciona la maquinaria de financiación del Partido Socialista”.

El tercer elemento determinante, a su juicio, serán las elecciones de Extremadura del próximo domingo. Un mal resultado para el PSOE confirmaría la pérdida de “apoyo social” y sería “un desastre de tal magnitud” que aceleraría la caída. En este contexto, Gómez considera que socios de investidura como el PNV lo tendrán “muy complicado” para justificar su apoyo a un gobierno investigado por financiación irregular, una de las líneas rojas que habían marcado.

La lucha interna por la sucesión

Más allá de la presión externa, Tomás Gómez ha descrito un proceso de “descomposición orgánica” dentro del propio PSOE. “Conozco muy bien el partido socialista por dentro”, ha afirmado, asegurando que los cuadros medios “tienen un olfato infalible” y perciben que “esto de Pedro Sánchez se ha caído”. Según el exsecretario general madrileño, “ya están las apuestas para jugar a futuro”, lo que indica el inicio de la desintegración del poder interno que Sánchez había controlado.

Europa Press La presidenta del PSOE, Cristina Narbona y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Gómez incluso ha apuntado nombres de ministros que ya estarían pensando en la era post-Sánchez. “Dentro de su propio consejo de ministros ya hay quienes quieren ocupar la silla de Pedro Sánchez en el futuro”, ha aseverado. En concreto, ha señalado al ministro Óscar Puente, del que ha dicho que “se ve a sí mismo”, y a Félix Bolaños, al que ha calificado como “de los más astutos que han rodeado a Pedro Sánchez”. Esta lucha por la sucesión, aunque “soterrada”, es para Gómez una prueba irrefutable de la descomposición del sanchismo.

En conclusión, el exdirigente socialista ha vaticinado que nos encontramos con un escenario de elecciones anticipadas “mucho antes de lo que nos pensamos”. La combinación de la falta de apoyo parlamentario, la pérdida de apoyo social y la descomposición interna del partido dibujan un futuro incierto para el presidente. “El faraón se muere y se lleva a todos a enterrarlos a la pirámide”, ha sentenciado Gómez, alertando del instinto de supervivencia de los dirigentes que no querrán caer con Sánchez.