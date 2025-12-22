Bieito Rubido analiza el dilema de PP y Vox en Extremadura y avisa sobre la "prioridad" nacional

El director de ‘El Debate’, Bieito Rubido, ha analizado en el programa 'El Cascabel' de TRECE el complejo escenario que han dejado las elecciones en Extremadura. Durante su intervención, Rubido ha desgranado la situación del Partido Popular, la “brutal” caída del PSOE y el papel decisivo que ahora tiene Vox para la gobernabilidad de la región.

El desplome del PSOE

Rubido ha puesto el foco en la derrota del PSOE, un partido que ha calificado de “hegemónico” en Extremadura. “Hay un dato que es incontrovertible”, ha señalado, recordando que en 2007 el PSOE obtuvo “el 53 por 100 de los votos”, mientras que en los últimos comicios apenas alcanzó el “27 por 100”. A su juicio, estas cifras demuestran que “estamos ante un partido que se ha desplomado de una forma brutal”.

El periodista también ha criticado duramente el silencio del presidente del Gobierno. “Sánchez no tuvo nada que decir hoy, absolutamente, ni una sola palabra como si Extremadura no fuese con él”, ha lamentado Rubido, quien ha recordado que se trata de la tierra “donde está el caso de su hermano” y de su “leal Gallardo”. Para el director de 'El Debate', la actitud de Pedro Sánchez “es bastante elocuente para saber en manos de quién estamos”.

Gallardo y Sánchez

El resultado del PP y sus votantes

Sobre el resultado de María Guardiola, Rubido considera que “no ha cumplido su expectativa, pero el resultado no es malo”. Sin embargo, ha lanzado una advertencia al Partido Popular: no deben pescar más “en el campo de la izquierda”. “Todos los que tenían que votar desde el PSOE para pasarse al PP, ya lo han hecho. Que no le hagan más guiños al electorado de izquierda porque no les van a votar, que se desengañen”.

Vox ante su gran dilema

El análisis más incisivo ha sido para Vox, partido al que ha instado a decidir “qué quiere ser de mayor”. Rubido cree que la formación nunca será “la primera fuerza del centroderecha” y debe plantearse si quiere “ser una fuerza que ayude a tener una alternancia y una alternativa democrática a Pedro Sánchez”. Ha advertido que si una repetición de elecciones es provocada por la actitud de Vox de “no querer apoyar a Guardiola”, el partido “no va a tener un tan buen resultado, sino todo lo contrario”.

En este sentido, ha afirmado que el argumento de los MENAS fue “una disculpa” para salir de los gobiernos autonómicos. Rubido ha insistido en que la ciudadanía pide a los partidos involucrarse “en la gobernabilidad de las instituciones”, y ha subrayado que en política se está “para mucho más que para estar dando lecciones a los demás”. Por ello, ha retado a la formación a ser clara: “Vox tiene que tomar una decisión, ya somos adultos, ya somos mayores, ¿qué queremos hacer?”.

Óscar Fernández Calle candidato de VOX en un acto de precampaña

Finalmente, el director de 'El Debate' ha expuesto el problema de fondo para el PP, que se encuentra con “el PSOE por un lado, invocando el fantasma de la extrema derecha, y a Vox que no quiere colaborar”. Por ello, ha insistido en que la máxima prioridad en la política española actual es otra. “La prioridad para los españoles es que se vaya Pedro Sánchez”, ha sentenciado, augurando un futuro “nada halagüeño” para Vox si no colabora con el PP para “desalojar a Sánchez del gobierno”.