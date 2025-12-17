La empresa ligada al expresidente de la SEPI dispara su facturación un 917% sin tener empleados

La empresa Mediaciones Martínez, vinculada al que fuera el primer presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nombrado por Pedro Sánchez, Víctor Fernández, se encuentra en el centro de una investigación por un presunto cobro de comisiones ilegales. La compañía experimentó un sorprendente incremento en su facturación de un 917% entre 2021 y 2022, pasando de apenas 47.000 euros a más de medio millón, sin tener un solo empleado en plantilla.

Las alarmas de Hacienda

Durante una intervención en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, el abogado e inspector de Hacienda en excedencia, Francisco Javier Rodríguez Santos, ha explicado que, si bien la Agencia Tributaria controla los aumentos de facturación sorpresivos para detectar fraudes como el de tipo ‘carrusel’ del IVA, este caso pudo pasar desapercibido inicialmente.

Según el inspector, al tratarse de una empresa con recorrido anterior y dedicada a la consultoría, donde los ingresos extraordinarios son posibles, Hacienda pudo haber dado por buena la situación. “No creyeron seguramente que pudiera dar lugar a este fraude del IVA, que efectivamente no es el caso”, ha señalado Rodríguez Santos, añadiendo que la naturaleza del objeto social de la compañía pudo justificar la decisión.

EFE La fontanera del PSOE, Leire Díez, acudiendo al juzgado

Indicios de impunidad

A pesar de que el incremento de facturación podría tener una justificación en el sector servicios, otros indicios apuntan a una posible trama. La empresa no tenía empleados y compartía sede física con medio centenar de otras compañías, lo que sugiere que podría ser una simple tapadera. Estos hechos, según se comentó en el programa presentado por José Luis Pérez, dan la sensación de que los responsables actuaban con cierta sensación de impunidad.

Rodríguez Santos ha admitido que, si bien algunos aspectos pueden tener una explicación objetiva, otros no. El experto ha destacado que “hay muchas cosas que no tienen explicación”, como el “valor de los activos de la tesorería tan enorme que ha llegado a tener sin ninguna justificación”. Este último punto, a su juicio, sí “hubiera debido llamar la atención seguramente”.

La clave: seguir el rastro del dinero

Ante la pregunta de si es posible seguir el rastro del dinero para confirmar que el incremento patrimonial proviene de comisiones ilegales, el inspector de Hacienda ha sido tajante. Ha asegurado que no hay “especial problema en hacer una un seguimiento concreto” del origen de los ingresos, ya que la empresa está obligada a llevar una contabilidad detallada, incluyendo registros de IVA, facturas y movimientos bancarios que los bancos pueden facilitar a la inspección.

El expresidente de la SEPI, Víctor Fernández, ha defendido durante su declaración que los cobros correspondían a “igualas”, pagos fijos mensuales por asesoramiento. Si bien esta práctica es frecuente en el sector, el inspector ha matizado que es “muy difícil que llegue a a ese nivel de 600.000 euros anuales” sin que se materialice en operaciones o informes concretos que justifiquen tal valor.

Europa Press La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa

La clave, por tanto, reside en demostrar que los trabajos por los que se pagaron esas igualas “efectivamente se realizaron”. Como ha concluido Rodríguez Santos, será necesario ver “cuál es la operación, digamos, que da lugar a la mediación, o bien cuál es el informe que tiene un valor tan extraordinario” para justificar los ingresos. La investigación sigue su curso para desentrañar si la empresa fue una herramienta para canalizar comisiones de compañías que buscaban ayudas de la SEPI.