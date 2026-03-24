David Alandete, corresponsal en Washington: "A esta gente se la aloja en hoteles de lujo en Cuba, mientras que su semana allí equivale a 1.200 salarios mensuales de un cubano"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se encuentra en Cuba participando en una flotilla de apoyo al régimen. Durante su estancia, ha afirmado que las cosas en la isla van "razonablemente bien", una visión que contrasta fuertemente con las denuncias de los ciudadanos sobre la acumulación de basura en las calles y los constantes apagones que sufre el país.

La controversia se ha visto amplificada por el alojamiento de Iglesias en el Hotel Bristol, un establecimiento de 5 estrellas en La Habana Vieja con vistas al Capitolio. En concreto, se hospeda en la Grand Suite de 70 metros cuadrados, cuyo coste asciende a 200 euros por noche. Para pagar una sola noche, un cubano con un salario medio de 11 euros al mes necesitaría destinar su sueldo íntegro durante casi dos años.

Una visita guiada por el régimen

David Alandete, corresponsal de COPE y TRECE en Washington, ha analizado este viaje en el programa 'El Cascabel' de TRECE. Según Alandete, Iglesias forma parte de un convoy internacional que llegó a la isla para participar en una serie de actos celebratorios y visitas "todas guiadas por el régimen", con el objetivo de mostrar su apoyo a la dictadura y denunciar el bloqueo de Estados Unidos.

Gustavo Valiente / Europa Press El exvicepresidente y exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias

Junto a Iglesias han viajado otras figuras de la izquierda internacional como el británico Jeremy Corbyn o el columnista Owen Jones. Alandete ha explicado que la función de estos visitantes es "lavar la imagen de la dictadura" sin exponer sus contradicciones, como "la persecución de disidentes, el encarcelamiento de periodistas" o el exilio forzado de muchos cubanos.

La presión de Estados Unidos

Esta visita de apoyo se produce en un momento de máxima presión para el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien, según Alandete, "puede tener los días contados". El periodista ha revelado que existen negociaciones entre el senador estadounidense Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, para forzar un relevo en la cúpula del poder cubano.

EFE La flotilla Nuestra América rumbo a Cuba

En su intervención en el programa presentado por José Luis Pérez, Alandete ha asegurado que la caída del régimen es uno de los "objetivos prioritarios del gobierno de Donald Trump". El plan consiste en "asfixiar económicamente a la dictadura y que después de esta asfixia se produzca un cambio interno y la caída del régimen".

Aunque ha evitado establecer un calendario concreto, el corresponsal ha subrayado que el objetivo es claro. Además, ha recordado que medios como The Wall Street Journal han publicado que desde Estados Unidos también se contempla la posibilidad de una "intervención quirúrgica" con tropas, similar a la que se barajó para Venezuela.