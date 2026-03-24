Joseba Larrañaga, sobre el tono que utiliza Real Madrid TV con los árbitros del derbi: "Están hablando de los árbitros con unos términos que..."

El Real Madrid ha estallado contra el estamento arbitral a pesar de la victoria contra el Atlético de Madrid. El club blanco se encuentra realmente indignado por la actuación de Munuera Montero y, en especial, por la expulsión de Fede Valverde, una acción que ha provocado que Real Madrid Televisión vuelva a elevar el tono de sus críticas.

Según informa el periodista Melchor Ruiz en 'El Partidazo de COPE', la tarjeta roja al uruguayo ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en el club. Desde la entidad consideran la expulsión a todas luces injusta y sostienen que nada ha cambiado en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), manteniendo su desconfianza en el equipo actual.

La clave: la redacción del acta

El club blanco ha decidido recurrir la tarjeta roja y el principal argumento de su defensa se centrará en desmentir el acta arbitral. El colegiado Munuera Montero redactó que la acción fue por "dar una patada a un adversario sin estar a distancia del balón, de ser jugado". Esta afirmación es el punto central de la disputa del Real Madrid.

Sin embargo, el Real Madrid asegura tener imágenes y vídeos que demuestran que Valverde está muy cerca de tocar el balón justo antes de que Baena realice un recorte. En el club entienden que "una tarjeta amarilla hubiese sido suficiente" y que la roja directa podría haber comprometido sus opciones de luchar por la liga.

Dudas sobre la jugada

En el debate, el presentador Joseba Larrañaga compartió su opinión, afirmando que no le pareció una entrada tan violenta como para una expulsión. "A mí no me parece expulsión", comentó Larrañaga, aunque matizó que también tenía dudas sobre si Valverde tenía opción real de jugar el balón y si estaba en plena disposición para jugar la pelota.

Pese a este matiz, Melchor Ruiz insistió en que el club basará su recurso en que la redacción del acta "no se corresponde con la realidad", aportando la documentación gráfica que, según su versión, prueba que el centrocampista uruguayo sí tenía intención y posibilidad de disputar el esférico.