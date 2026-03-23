La situación límite de Cuba desata la crítica: "La izquierda radical la usa como fetiche"

Cuba se ha vuelto a quedar a oscuras. La isla ha sufrido este fin de semana su segundo apagón general en menos de siete días, el séptimo en año y medio, agravando una situación que ya es límite por la falta de combustible. Esta es la reflexión que el periodista Ramón González Férriz ha compartido en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’, con Jorge Bustos.

Mientras la vida diaria de los cubanos se complica por momentos, los llamados turistas ideológicos, como el exvicepresidente Pablo Iglesias, se pasean por La Habana "como si nada". Según el análisis, en su hotel de lujo del centro de la ciudad, la falta de luz apenas se percibe. A él se suman otros políticos como Gerardo Pisarello, de los comunes catalanes, y miembros de Bildu.

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Un régimen fracasado

González Férriz ha destacado la inacción del presidente Miguel Díaz-Canel, quien no ha dicho nada sobre el apagón, pero sí ha recibido a los convoyes de ayuda humanitaria que, a su juicio, sirven para promocionar a sus integrantes. Para el periodista, la izquierda radical "sigue utilizando a Cuba como un fetiche" y "usa la pobreza inducida de los cubanos como propaganda".

El colaborador de COPE ha sido tajante al calificar la realidad cubana: "Cuba es un régimen fracasado y cruel". Su apagón, tanto energético como ideológico, sume en la penuria a muchísimos cubanos mientras algunos disfrutan de "cómodas vacaciones en la miseria de otros".

EFE Una persona vende alimentos, durante un apagón en La Habana (Cuba)

Aunque el deseo de que caiga el régimen es algo "que llevamos esperando mucho tiempo", González Férriz ha expresado su temor a que ocurra "de la peor manera posible". El periodista teme que no sea para que Cuba se convierta en un país libre y próspero, sino en "un mero protectorado de Estados Unidos". Un desenlace que ha definido con una amarga sentencia: "Sería un triste final para una triste historia".