Aagesen califica el gran apagón de "inédito" y sigue sin depurar responsabilidades un año después

A punto de cumplirse el primer año del gran apagón que afectó a toda España y parte de Portugal, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha comparecido en el Senado en la comisión de investigación sobre lo ocurrido. La comparecencia se produce tras conocerse dos informes claves: uno de la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC), que sostiene que el apagón pudo evitarse, y otro de la Red Europea de gestores de redes, que lo atribuye a una combinación de factores técnicos.

Un suceso inédito y multifactorial

Durante su intervención, Aagesen ha calificado el suceso como algo sorprendente e inédito, asegurando que "el evento que ocurrió el 28 de abril fue inédito, impredecible". Aunque ha reconocido que con los elementos regulatorios existentes no debería haber ocurrido, ha insistido en el carácter multifactorial del fallo, destacando que "el origen multifactorial es inédito, y el origen en un control de tensión, también resulta inédito".

Sin responsabilidades 11 meses después

Pese a las preguntas sobre la actuación de Red Eléctrica, empresa participada por el Estado, la ministra ha evitado pronunciarse afirmando que "no entra en juicios" y se ha remitido a los informes. Sara Aagesen ha descartado dimisiones, incluida la de la presidenta de Red Eléctrica, argumentando que no se depurarán responsabilidades porque "no se identifican esas responsabilidades, pero no estamos en el momento de la identificación de las responsabilidades".

El coste para los ciudadanos

Respecto a si el apagón lo pagarán los ciudadanos, Aagesen ha defendido que las tarifas del mercado regulado son ahora más baratas que hace un año. Sin embargo, la oposición le ha recriminado que lo serían todavía más sin el sobrecoste del gas quemado a raíz del incidente. Finalmente, se ha confirmado que los costes derivados de ese día se prorratearán en la factura de la luz de los consumidores.