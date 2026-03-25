El boxeador Reyes Pla desmonta la Cuba de Pablo Iglesias: "Es la mentira más grande que ha podido decir; que no se engañe, ojalá pudiera hablar con él para explicarle cómo son las cosas"

El boxeador y medallista olímpico Reyes Pla ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de Pablo Iglesias sobre la situación en Cuba. Durante una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, con José Luis Pérez, el deportista ha contrastado la visión del exvicepresidente, grabada desde un hotel de 5 estrellas, con la cruda realidad que vive la población. Mientras Iglesias hablaba de "resiliencia", ha recordado que el salario medio en la isla es de unos 11 euros al mes, mientras que una noche en el hotel del exlíder de Podemos cuesta 200 euros, el sueldo de casi año y medio de un trabajador cubano, a los que, además, "no se les permite entrar en esos hoteles, son solo para extranjeros".

La "mentira" de Pablo Iglesias

Tras escuchar a Pablo Iglesias asegurar que, aunque la situación es "ciertamente difícil", no es "como se está presentando desde fuera", Reyes Pla ha sido tajante: "Es la mentira más grande que puede haber dicho ese hombre ahí". El boxeador ha afirmado que la visión del exvicepresidente es un engaño. "El que está adentro es el que sabe cómo está la situación", ha sentenciado, invitándole a "ir a la calle y preguntar a la gente de a pie cómo se siente estar en Cuba".

Gustavo Valiente / Europa Press El exvicepresidente y exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias

Para el deportista, el relato de Iglesias ignora las dificultades diarias de los cubanos. "Yo he vivido eso, he tenido familiares que no tienen nada que comer", ha confesado. Además, ha desmentido que los servicios básicos sean gratuitos, explicando que para trámites o atención médica rápida "tienes que pagar". Pla ha calificado el sistema cubano como un "teatro". "Se han beneficiado siempre del bloqueo, el bloqueo no existe, el bloqueo lo tienen ellos mismos", ha afirmado.

Una huida de película

Reyes Pla también ha narrado su historia personal, desmintiendo que el régimen trate de forma preferente a los deportistas de élite. "El régimen lo que trata siempre es de sacarte, exprimirte hasta la última gota. No hay un deportista bueno que se quede en Cuba", ha lamentado. Su decisión de abandonar la isla llegó al ver que, pese a sus buenos resultados, no le daban la oportunidad de ser la primera figura. "Uno se va poniendo viejo, y decidí salir a buscar lo mío afuera", ha explicado.

EFE Una persona vende alimentos, durante un apagón en La Habana (Cuba)

Su periplo comenzó con un vuelo a Rusia, el único destino accesible para los cubanos. Desde allí intentó cruzar a Polonia, pero la frontera fue cerrada. Siguiendo un consejo, voló a Austria para pedir asilo, donde pasó dos días en el aeropuerto y tres semanas en un campo de refugiados. En su intento de llegar a España por tierra, fue detenido en Alemania por no tener documentos. "Estuve un mes y medio preso en Alemania", ha relatado. Tras ser devuelto a Austria, decidió arriesgarse a coger un avión. "Si me van a mandar atrás, que me manden atrás, pero yo no voy a caminar más", pensó en ese momento. Para su sorpresa, pudo volar sin problemas a Barcelona y desde allí a A Coruña, donde reside y ha logrado una medalla olímpica para España.

Esperanza, pero sin pactos

Preguntado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre una posible caída del régimen, Pla ha confirmado que generan "esperanza" en el pueblo cubano, pero con una condición clara: la salida completa de sus dirigentes. "El cubano no quiere un pacto, quieren que lo saquen completo, que no se quede ninguno". El medallista olímpico ha concluido con una poderosa metáfora: "Si se deja ahí, el cáncer va a seguir igual y las cosas van a seguir igual, porque ellos se van a seguir enriqueciendo y el pueblo así en la pobreza".