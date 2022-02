La inmadurez de Jimeno que no logra entender Fernando: "Qué ganas de tener 50 años, los nuevos 18"

"Jimeno, madura, que no eres el eterno Peter Pan", así arrancan Fernando y Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

"El otro día estuvimos en Diverxo cenando y te pusiste a llorar porque en el menú no traían juguete" - "Mi madre siempre me dice que soy un inmaduro... y todo porque me dio dinero para fotocopias y me lo gasté en chuches", comienzan su debate Fernando y Jimeno. "Consideras salir el fin de semana como algo obligatorio" - "El otro día vi una chica y dije "voy a pedir de rollo" y le dije a la amiga si se lo decía" - "Si es que no maduras nunca... tienes hasta una agenda con purpurina donde apuntas los cumpleaños de tus amigos".

Jimeno continúa con sus excusas: "El otro día llegué a casa a las 10 de la mañana... entre como un ninja y nadie se enteró" - "¿Por qué?" - "Porque llevo 20 años viviendo solo" - "Los 40 son los nuevos 17 años y 10 meses. Tengo unas ganas de llegar a los 50, que son los nuevos 18, y sacarme el carné".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.