'Ecclesia' del domingo, 22 de marzo de 2026
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Redacción Religión
Publicado el - Actualizado
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"Es difícil tener esperanza en un mundo donde dos viejos furiosos hacen gala de su satisfacción por la muerte. La esperanza ha de venir de otro lugar. De Alguien completamente distinto"
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