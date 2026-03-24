No te pierdas 'Ecclesia al día' del 24 de marzo de 2026, con Raquel Caldas
El programa de información sociorreligiosa de TRECE profundiza en temas de interés religioso, social y cultural, con entrevistas, reportajes y conexiones en directo
Redacción Religión
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'Ecclesia al Día' es el espacio informativo de TRECE que ofrece un completo repaso de la actualidad eclesial, litúrgica y pastoral tanto en España como en el Vaticano. Conducido por Raquel Caldas, el programa combina reportajes, entrevistas exclusivas y análisis de expertos para acercar a la audiencia los temas más relevantes de la Iglesia Católica: celebraciones litúrgicas, visitas pontificales, iniciativas sociales y acontecimientos históricos que marcan el rumbo del pontificado.
Es la ventana ideal para quienes buscan entender el impacto de la Iglesia en el mundo actual y mantenerse informados sobre sus principales desafíos y proyectos.
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