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'Salomón y la reina de Saba', King Vidor (1959)

CLASSICS: 'Salomón y la reina de Saba'
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CLASSICS: 'Salomón y la reina de Saba'

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Drama sobre el famoso relato bíblico en el que el rey David tiene una visión en la que Dios le comunica que su joven hijo Salomón le sucederá en el trono, lo que provoca los celos de su otro hijo: Adonías.

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