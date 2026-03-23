CLASSICS
'Salomón y la reina de Saba', King Vidor (1959)
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Redacción TRECE
Publicado el - Actualizado
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Drama sobre el famoso relato bíblico en el que el rey David tiene una visión en la que Dios le comunica que su joven hijo Salomón le sucederá en el trono, lo que provoca los celos de su otro hijo: Adonías.
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