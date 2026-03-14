Disfruta del coloquio sobre "Valor de ley" de Henry Hathaway en 'Classics, camino a los Oscar'

Jerónimo José Martín y Juan Orellana, críticos de cine de COPE y TRECE, presentan 'Classics', el espacio de la cadena dedicado a los grandes títulos del séptimo arte, comentados y analizados cada semana por un invitado amante del cine. En el marco de una programación especial en torno a los Premios Oscar, el programa ofrece una cuidada selección de películas que hicieron historia en la Academia.

Este viernes, los críticos, acompañados de Juan Ramón López, analizan el largometraje "Valor de ley", una producción dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por John Wayne, que fue galardonado con su primer y único Oscar como Mejor Actor. Un viejo agente del Gobierno, alcohólico y tuerto (John Wayne), es contratado por Mattie Ross (Kim Darby), una valerosa y obstinada joven, que se propone capturar al asesino de su padre. Contarán además con la colaboración de La Boeuf (Campbell), un ránger de Tejas.

00:00 Volumen Cerrar CLASSICS: 'Valor de ley'

CLASSICS

Cada viernes, a las 22 h, ‘CLASSICS’ desgrana las mejores cintas de la historia del cine, desde el Hollywood clásico hasta el mejor cine español. Cada viernes, la cadena ofrece una nueva entrega del programa en TRECE y trecetv.es, donde los espectadores, además, podrán encontrar las noticias destacadas, los mejores momentos, y todos los programas completos y a la carta.