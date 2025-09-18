El Turuñuelo revela sus secretos: esculturas humanas, sacrificios y una historia que reescribe el pasado de Tartessos

Desde 2015, el equipo del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC), bajo la dirección de Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, excava el túmulo de Casas del Turuñuelo, un edificio de dos plantas datado en el siglo V a.C., cuya complejidad arquitectónica no tiene parangón en la cultura tartésica. A día de hoy, solo se ha excavado un 30 % del total del yacimiento, pero los resultados ya son asombrosos.

Durante las primeras campañas se descubrió una estancia ceremonial de 70 m² que incluía un altar de adobe en forma de piel de toro, bancos corridos y una bañera o sarcófago de mortero de cal sin orificios. Esta última pieza, inédita en la península ibérica, plantea interrogantes sobre rituales desconocidos relacionados con el agua. Además, se han hallado restos de escalinatas, estancias decoradas, alfombras de esparto, ajuar de bronce, cerámica griega y hasta marfiles etruscos, lo que muestra una sociedad abierta al comercio y a la influencia de grandes civilizaciones del Mediterráneo.

jorge armestar



Uno de los mayores hitos arquitectónicos ha sido la identificación de una posible bóveda construida en ladrillo, siglos antes de que tal técnica aparezca documentada en la península. También se ha hallado un corredor único en el Mediterráneo, así como un sistema constructivo avanzado, con un tipo de mortero que recuerda al "opus caementicium" romano, aunque anterior en un siglo.

La gran hecatombe animal y el misterio del abandono

Uno de los aspectos más impactantes del yacimiento es la hecatombe ritual hallada en el gran patio de 125 m². Allí, los arqueólogos exhumaron los restos de más de 50 animales sacrificados, principalmente caballos, mulas y burros, acompañados de restos de banquetes, ánforas, braseros, semillas de cebada, y señales de hogueras rituales. La escena apunta a un acto de clausura ceremonial que culminó con el incendio y sellado del edificio por sus propios habitantes.

JUNTA DE EXTREMADURA



La hipótesis más aceptada es que este ritual buscaba proteger el templo o palacio ante la amenaza de una invasión celta procedente del norte, o incluso como reacción a un fenómeno climático extremo, como sequía o inundaciones. La posterior cobertura con capas de arcilla y materiales de derribo permitió preservar el recinto y sus tesoros en un estado excepcional.

Rostros humanos que rompen con siglos de teorías

El hallazgo más mediático se produjo en 2023: cinco esculturas con rasgos humanos, entre ellas dos bustos femeninos con pendientes típicos de la orfebrería tartésica. Hasta ese momento, se creía que la cultura tartésica era anicónica, es decir, que no representaba figuras humanas o divinas. Sin embargo, estos bustos, algunos policromados, revelan un detallado trabajo artesanal y parecen representar divinidades femeninas o miembros relevantes de la élite social. También se identificó el busto de un guerrero, por la presencia de un casco.

EFE



Estas piezas son comparables a otras icónicas de la península, como la Dama de Elche, y han sido reconocidas por publicaciones especializadas como uno de los diez grandes hitos arqueológicos a nivel mundial en 2023. Los arqueólogos creen que los relieves estaban colgados en las paredes del edificio como elementos ornamentales o religiosos.

UN LUGAR EN LA TIERRA

Descubre tesoros del patrimonio Un lugar en la tierra: Valladolid

Si quieres seguir conociendo objetos históricos que se encuentran en distintas ciudades de España, no dejes de ver Un Lugar en la Tierra, que nos ayuda a descubrir la riqueza histórica, artística y espiritual del patrimonio de la Iglesia. Acompañado por expertos en arte sacro, por historiadores y testimonios locales. No te lo pierdas, los viernes a las 21:30 h, en TRECE y trecetv.es.