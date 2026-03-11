Tomás Guasch se rinde a la goleada del Real Madrid: "Comprendo que debe ser muy complicado ser antimadridista, pero esto solo se ve en el Bernabéu y..."

El Real Madrid dio un paso muy importante hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League tras vencer 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos disputado en el Santiago Bernabéu. El gran protagonista de la noche fue Federico Valverde, autor de un hat-trick en la primera parte que dejó muy tocado al conjunto inglés.

EXHIBICIÓN DE VALVERDE EN EL BERNABÉU

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa salió con más intensidad desde el inicio, impulsado por su afición. Aunque el City de Pep Guardiola intentó amenazar por la banda izquierda con la velocidad de Jérémy Doku, el conjunto blanco supo resistir y golpear con eficacia. El primer tanto llegó tras un balón largo de Thibaut Courtois que Valverde controló con calidad antes de superar al portero Gianluigi Donnarumma.

El dominio madridista se acentuó poco después. Tras una buena jugada colectiva, Vinícius Júnior asistió con el exterior a Valverde, que firmó el 2-0 con un disparo cruzado. El City apenas reaccionó y el Real Madrid siguió siendo más peligroso. Antes del descanso llegó el tercer gol: una combinación por la derecha terminó con un pase de cuchara que permitió al centrocampista uruguayo completar su triplete y poner el 3-0 en el marcador.

EFE Valverde celebra el 1-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

En la segunda mitad, Guardiola intentó cambiar el rumbo del partido con la entrada de Tijjani Reijnders para reforzar el centro del campo. El Madrid siguió controlando el encuentro y pudo ampliar la ventaja cuando Vinícius provocó un penalti tras un gran pase de Arda Güler. Sin embargo, el brasileño falló el lanzamiento ante Donnarumma.

El City tuvo una de sus mejores oportunidades tras un error defensivo, pero Courtois salvó a su equipo con una gran parada. Con este contundente 3-0, el Real Madrid deja muy encarrilada la eliminatoria antes del partido de vuelta en el Etihad Stadium, donde intentará confirmar su pase a la siguiente ronda.

TOMÁS GUASCH SE RINDE AL REAL MADRID

Tomás Guasch analizó en la retransmisión de Tiempo de Juego la goleada del Real Madrid contra el Manchester City. "Esto que hemos visto hoy solo te lo da el Madrid y yo comprendo que el antimadridismo esté en un sinvivir. En Manchester puede pasar de todo y es insólito que con los jugadores que tiene no haya metido un gol en el Bernabéu", empezó diciendo el comentarista.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol de Valverde contra el Manchester City.

Y agregaba: "Pero el partido que hemos visto hoy es un número más dentro de una serie de cuestiones y de noches europeas que solo te lo da el rey de Europa, el Real Madrid. Comprendo que debe ser muy complicado ser antimadridista, ¿por qué, a qué te coges hoy?".

Tomás Guasch quiso ir más allá y ensalzó el partido del equipo blanco con tantas bajas. "El mejor en cada puesto, quitando a Courtois y Valverde, no han jugado esta noche en el Real Madrid. Y esta explosión de Valverde me ha recordado al Bellingham antes de la lesión, que era el mejor haciendo todo", señalaba.

Y para finalizar, comentó: "Esto es la Copa de Europa y el Real Madrid. Y estas cosas...raramente se ven en el Camp Nou, en el Etihad o en Múnich. Hemos visto otra noche de leyenda que solo se vive en el Bernabéu y hay que rendirse".