Manolo Sanchís: "Si el Real Madrid mantuviera el mismo nivel de implicación que ante el City sería un equipo dificilísimo de batir"

Manolo Sanchís, exfutbolista del Real Madrid y comentarista en 'Tiempo de Juego', ha expresado su admiración por la imagen mostrada por el equipo de Álvaro Arbeloa. "Otras veces lo echo de menos, y hoy me ha encantado, y es la sensación de equipo", afirmó Sanchís, destacando un cambio fundamental en la mentalidad del conjunto blanco. El exdefensa subrayó que el equipo ha dejado atrás la dependencia de la "calidad individual" o los "arrancones" para exhibir una versión mucho más sólida y cohesionada.

Generosidad y esfuerzo colectivo

Sanchís se hizo eco de las palabras de Fede Valverde para explicar esta nueva identidad: "Ha habido ayudas, ha habido mucha generosidad en el esfuerzo". Según el analista, esta actitud solidaria es lo que "le hace crecer muchísimo" a una plantilla con tanto talento. De hecho, considera que si el equipo pudiese mantener este nivel de implicación en todos los partidos, "sería un equipo dificilísimo de batir".

El plan de Ancelotti

El planteamiento de Álvaro Arbeloa, que optó por jugar sin un '9' puro, fue otro de los puntos clave del análisis. Sanchís defendió la decisión del técnico italiano, calificándola de "grandísimo acierto" dadas las circunstancias. "Un gran entrenador no es el que tiene una gran táctica ni una gran visión, es el que saca el máximo rendimiento a sus jugadores", sentenció, en una clara alabanza a la gestión del italiano, quien ha sabido sobreponerse a las "ocho o diez" bajas importantes que sufre la plantilla.

Me voy encantado por la gran noche de fútbol que hemos vivido""

El comentarista deportivo también reconoció que el trabajo táctico del equipo fue sobresaliente, logrando anular las principales bazas ofensivas del rival. Finalmente, Sanchís resumió su sentir de forma contundente: "Me voy encantado, me voy encantado por la gran noche de fútbol que hemos vivido". Concluyó que el Madrid supo ganar un partido muy complicado porque utilizó sus mejores armas: "su calidad y su esfuerzo".