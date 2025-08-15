COPE
Podcasts
Objetos históricos
Objetos históricos

Hallazgo de los rostros de El Turuñuelo: un cambio radical en la comprensión de la cultura tartésica

Un descubrimiento sin precedentes en Casas del Turuñuelo, Badajoz, cambia por completo la interpretación de la civilización tartésica gracias a cinco rostros humanos tallados en piedra

(Foto de ARCHIVO)Inauguración de la Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional con la exposición 'Rostros del Turuñuelo', en la Sala de Novedades Arqueológicas, a 11 de noviembre de 2024, en Madrid (España). La Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura es el nuevo espacio expositivo estará dedicado a los últimos hallazgos arqueológicos de los distintos territorios de España. Gracias a la colaboración con la Junta de Extremadura, la sala se estrena con la muestra ‘Rostros del Turuñuelo. Los relieves de Casas del Turuñuelo, Guareña (Badajoz)’, una muestra temporal que reúne un conjunto escultórico de excepcional valor histórico-arqueológico, datado en el siglo V a.C., tras concluir los trabajos de investigación y conservación realizados durante el último año por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).Marta Fernández / Europa Press11 NOVIEMBRE 2024MUSEO;ARQUEOLÓGICO;NOVEDADES;EXPOSICIÓN;NACIONAL;ROSTROS;DEL TURUÑUELO11/11/2024

Europa Press


Ignacio Juanilla Bernardo

Madrid - Publicado el

3 min lectura

 En abril de 2023, el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo, situado en Guareña (Badajoz), se convirtió en escenario de uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología española reciente. Se encontraron cinco relieves de rostros humanos tallados en piedra caliza, datados en el siglo V a.C., que han transformado por completo la visión sobre la cultura tartésica, un pueblo que habitó el suroeste de la Península Ibérica entre los siglos VIII y VI a.C.  

Un hallazgo arqueológico excepcional

Hasta ahora, la hipótesis dominante sostenía que los tartésicos representaban sus divinidades y personajes relevantes mediante símbolos abstractos, como animales o elementos vegetales, sin utilizar figuras humanas. Sin embargo, estos relieves, considerados los primeros rostros figurativos de la civilización tartésica, ofrecen una imagen nueva y directa de sus creencias y sociedad.

La co-directora de las excavaciones, Esther Rodríguez, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), señaló que este descubrimiento permite "ponerle rostro" a una cultura que hasta entonces permanecía en gran parte enigmática. Los cinco relieves incluyen dos rostros casi completos, uno parcialmente conservado y dos fragmentos, entre los que destacan figuras femeninas adornadas con pendientes, elementos característicos de la orfebrería tartésica. Estos detalles sugieren que los rostros podrían representar a divinidades o personajes destacados dentro de su sociedad.

Más que rostros: un yacimiento cargado de secretos

El hallazgo de los rostros es solo una parte del valioso conjunto de descubrimientos que ofrece el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Junto a estas esculturas, se han excavado una monumental escalera de adobe, restos de sacrificios masivos de caballos, cerámica de origen griego y un nuevo abecedario que podría aportar pistas sobre la escritura y comunicación tartésica.

(Foto de ARCHIVO)Un nuevo hallazgo en el edificio tartésico de Casas del Turuñuelo, en el Ayuntamiento de Guareña, a 6 de junio de 2024, en Guareña, Badajoz, Extremadura (España). Los investigadores del CSIC han encontrado escenas de guerreros de los siglos VI y V a.C. grabadas en una placa de pizarra en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo.Jorge Armestar / Europa Press06 JUNIO 2024;YACIMIENTO;HALLAZGO;ARQUEOLOGÍA;CSIC;INVESTIGACIÓN;EXCAVACIÓN06/6/2024

jorge armestar


Estas evidencias convierten a este lugar en un punto de referencia para la investigación de esta cultura prerromana. Los especialistas resaltan la importancia de estos hallazgos, pues permiten comprender mejor la organización social, las prácticas religiosas y el arte de una civilización que hasta hace poco se conocía solo de forma fragmentaria.

(Foto de ARCHIVO)Inauguración de la Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional con la exposición 'Rostros del Turuñuelo', en la Sala de Novedades Arqueológicas, a 11 de noviembre de 2024, en Madrid (España). La Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura es el nuevo espacio expositivo estará dedicado a los últimos hallazgos arqueológicos de los distintos territorios de España. Gracias a la colaboración con la Junta de Extremadura, la sala se estrena con la muestra ‘Rostros del Turuñuelo. Los relieves de Casas del Turuñuelo, Guareña (Badajoz)’, una muestra temporal que reúne un conjunto escultórico de excepcional valor histórico-arqueológico, datado en el siglo V a.C., tras concluir los trabajos de investigación y conservación realizados durante el último año por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).Marta Fernández / Europa Press11 NOVIEMBRE 2024MUSEO;ARQUEOLÓGICO;NOVEDADES;EXPOSICIÓN;NACIONAL;ROSTROS;DEL TURUÑUELO11/11/2024

Europa Press


Además, la calidad artística y el alto nivel de conservación de las esculturas han llamado la atención incluso fuera del ámbito arqueológico. Se ha comparado la sofisticación de estas obras con la de otras culturas contemporáneas como la griega y la etrusca, lo que reafirma el papel de Tartessos como una cultura compleja y con fuertes vínculos mediterráneos.

Un impacto cultural y académico con proyección internacional

El impacto de este descubrimiento ha superado las fronteras académicas. Los rostros de El Turuñuelo fueron expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde se presentaron como una de las principales novedades arqueológicas del año. La exhibición permitió al público conocer de cerca esta sorprendente cultura y valorarla en su justa medida.

(Foto de ARCHIVO)Inauguración de la Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional con la exposición 'Rostros del Turuñuelo', en la Sala de Novedades Arqueológicas, a 11 de noviembre de 2024, en Madrid (España). La Sala de Novedades Arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura es el nuevo espacio expositivo estará dedicado a los últimos hallazgos arqueológicos de los distintos territorios de España. Gracias a la colaboración con la Junta de Extremadura, la sala se estrena con la muestra ‘Rostros del Turuñuelo. Los relieves de Casas del Turuñuelo, Guareña (Badajoz)’, una muestra temporal que reúne un conjunto escultórico de excepcional valor histórico-arqueológico, datado en el siglo V a.C., tras concluir los trabajos de investigación y conservación realizados durante el último año por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).Marta Fernández / Europa Press11 NOVIEMBRE 2024MUSEO;ARQUEOLÓGICO;NOVEDADES;EXPOSICIÓN;NACIONAL;ROSTROS;DEL TURUÑUELO11/11/2024

Europa Press


Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre Tartessos, sino que también plantea nuevas preguntas para futuras investigaciones. ¿Quiénes fueron realmente estas figuras representadas? ¿Qué simbolismo tenían estos rostros en el contexto religioso y social? La respuesta a estas cuestiones puede redefinir la historia antigua de la Península Ibérica.

La excavación y el estudio del yacimiento continúan con la esperanza de descubrir más elementos que ayuden a esclarecer el pasado de esta cultura tan fascinante como desconocida hasta ahora. Casas del Turuñuelo sigue siendo un epicentro de la arqueología en Extremadura y un lugar clave para reescribir capítulos olvidados de la historia.

UN LUGAR EN LA TIERRA

Descubre tesoros del patrimonio

Si quieres seguir conociendo objetos históricos que se encuentran en distintas ciudades de España, no dejes de ver Un Lugar en la Tierra, que nos ayuda a descubrir la riqueza histórica, artística y espiritual del patrimonio de la Iglesia. Acompañado por expertos en arte sacro, por historiadores y testimonios locales. No te lo pierdas, los viernes a las 21:30 h, en TRECE y trecetv.es.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 15 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking