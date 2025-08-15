Un hallazgo fortuito en Cáceres desentierra un tesoro funerario de oro con origen oriental y 2.700 años de historia

El Tesoro de Aliseda, encontrado hace más de un siglo en la localidad cacereña, continúa fascinando a arqueólogos e historiadores por su riqueza, su complejidad técnica y sus conexiones con culturas del Mediterráneo oriental. Se trata de un antiguo ajuar funerario tartésico, compuesto por 285 piezas o fragmentos de oro, muchas de ellas decoradas con piedras semipreciosas y elaboradas con técnicas como el granulado, la filigrana o la soldadura.

Un tesoro con sello tartésico… ¿y fabricación fenicia?

El hallazgo, en 1920, fue totalmente fortuito. Tras descubrirlo, sus descubridores intentaron vender las piezas de manera ilegal, pero la operación fue frustrada y el conjunto fue finalmente incautado y trasladado al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde permanece desde entonces como una de las joyas más destacadas de la colección (número de inventario 586).

Este tesoro, datado en el siglo VII a.C., se vincula con la cultura tartésica, uno de los pueblos más poderosos del sur peninsular durante la Edad del Hierro. Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a que muchas de sus piezas podrían haber sido fabricadas en talleres fenicios o incluso peninsulares influenciados por estos colonizadores, que llegaron desde el actual Líbano atraídos por las riquezas minerales de la península.

Joyas de una élite desconocida

El tesoro, que probablemente perteneció a una pareja aristocrática, incluye piezas que sugieren su uso en un contexto funerario. Entre los objetos más representativos se encuentra un collar de oro con 11 colgantes, bolas, elementos fusiformes y amuletos con forma de halcón, serpiente o luna creciente, todos con un diseño minucioso y simbólico.

PRISMA ARCHIVO



También destaca una diadema femenina formada por una lámina de plaquetas cuadradas con rosetas, festones y cadenas. Aunque la mayoría de sus piedras decorativas se han perdido, conserva una turquesa y detalles ornamentales realizados con granulado vegetal. Sus extremos triangulares remiten a un diseño netamente tartésico, considerado un antecedente de las diademas ibéricas posteriores.

ruelleruelle



Otros objetos presentes en el conjunto son un brasero, un vaso de plata, un espejo de bronce y una jarra de vidrio decorada con jeroglíficos, lo que refuerza la idea de una intensa red de intercambios comerciales y culturales entre Tartessos y los pueblos mediterráneos orientales, especialmente los fenicios.

Un legado de poder, simbolismo y misterio

La riqueza y variedad del tesoro ha generado múltiples teorías sobre su origen y propósito. Algunos expertos creen que fue una ofrenda ritual o funeraria, otros lo relacionan con el estatus social de sus propietarios, dada la exquisitez y rareza de las piezas. Lo cierto es que representa una fusión cultural: mientras el diseño y la técnica remiten al Mediterráneo oriental, su simbolismo y estilo están profundamente enraizados en el contexto indígena del suroeste peninsular.

Hoy, el Tesoro de Aliseda sigue siendo una ventana única a un pasado lejano en el que el lujo, la espiritualidad y el comercio se entrelazaban en las élites de la protohistoria ibérica. Su hallazgo fortuito marcó un antes y un después en la comprensión de la cultura tartésica y su conexión con el mundo antiguo.

