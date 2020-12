Este fin de semana, TRECE te trae el mejor cine familiar

El día de Navidad, viernes, TRECE ofrece el mejor cine familiar con la trilogía más famosa de viajes en el tiempo: REGRESO AL FUTURO. Comienza la sobremesa con la emisión de la primera película de la saga, realizada en 1985: “Regreso al futuro” (14.45h) en la que, con una dosis perfecta de ciencia ficción, comedia y aventuras, un adolescente, de manera accidental, viaja en el tiempo desde 1985 a 1955 al momento justo en que se conocieron sus padres y evitando que éstos se conozcan. Pero al tiempo que trata de regresar a su época con la ayuda de un científico chiflado amigo suyo, deberá intentar que sus padres se enamoren. Una película inolvidable. Tras ella dará comienzo “Regreso al futuro: Parte II” (16.40h) en la que Michael J. Fox viajará de nuevo al pasado para impedir que el villano de la saga convierta el futuro en un lugar de corrupción y desolación de nuevo con la ayuda del fabuloso actor Christopher Lloyd. Y concluye la saga y el cine de tarde con “Regreso al futuro: Parte III” (18.45h) que cierra con una fabulosa aventura en la que nuestros héroes terminan viajando en el tiempo hasta el lejano oeste.

El prime time estará dedicado a uno de los clásicos más entrañables de la década de los 90: “Solo en casa” (20.45h). En ella, la familia de un niño de 9 años se va de vacaciones a Francia sin darse cuenta de que se lo han dejado en casa. Mientras su madre emprende una luchar contrarreloj para volver a reunirse con él, el chaval deberá defender su casa de unos ladrones que están a punto de asaltarla. Una comedia desternillante y emocionante a partes iguales con un enorme espíritu navideño.

¡VIVA EL CINE ESPAÑOL!

El ciclo ¡VIVA EL CINE ESPAÑOL! de domingo, día 27, no estará exento del espíritu navideño con la emisión de dos películas entrañables: la milagrosa “Marcelino pan y vino” (14.45h) y la divertida “La gran familia” (16.30h). La primera, dirigida por Ladislao Vajda en 1952 cuenta la vida de un convento franciscano donde sus frailes han criado a un niño que fue abandonado a sus puertas el día que nació. Pero cuando el niño cuenta con apenas seis años empieza a visitar con frecuencia a un Cristo Crucificado guardado en el desván al que le pide siempre lo mismo: una madre. Tras ella dará comienzo la película más popular de su director, Fernando Palacios que, con guion de Pedro Masó, y protagonizada por Alberto Closas, Amparo Soler Leal, el gran Pepe Isbert y el no menos grande José Luis López Vázquez, es el mayor y más simpático retrato de la familia española en la que triunfan la generosidad y el honor en cada uno de sus miembros, con sus pequeños dramas y éxitos. Una película para no olvidar con un bellísimo final navideño.