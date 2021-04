¿Cómo acabar con la exclusión social? TRECE muestra soluciones en ‘Solidarios por un bien común’

Cada viernes, a las 21.15 h, TRECE te trae un nuevo capítulo de ‘Solidarios por un bien común’, un espacio en el que descubre, a la sociedad, los ámbitos menos conocidos de la labor asistencial de la Iglesia. El cuarto programa, de la nueva temporada, titulado “Exclusión social”, pone el foco en el trabajo de aquellas organizaciones que, a través de diversos proyectos, abren sus puertas a los 12 millones de personas que, en España, están en riesgo de quedar fuera de la sociedad.

La pandemia ha provocado un aumento de la precariedad, la desigualdad y la pobreza. Asell Sánchez-Vicente, acompañado por el equipo de ‘Solidarios por un bien común’, viaja a Albacete para conocer el trabajo diocesano con las personas más necesitadas. La primera parada es en el Cotolengo de las Hermanas de la Consolación, una institución benéfica que atiende a personas en riesgo de exclusión social.

‘Solidarios por un bien común’ pone voz y rostro a los protagonistas que viven, en primera persona, la difícil situación de los más vulnerables. En el Cotolengo vive Antonio González, enfermo de ELA. Tiene cincuenta años y fue diagnosticado a los treinta años. Aunque está tetrapléjico, la enfermedad no le ha hecho perder la esperanza. Antonio asegura que “vivir amargado es muy malo. A mí me ha tocado esta enfermedad y hay que asumirlo. La fe me ayuda mucho”. Además, la Hermanas de la Consolación han puesto en marcha un comedor social que reparte más de 300 comidas al día. Este servicio se mantiene gracias a la providencia y a la solidaridad de los vecinos y vecinas de Albacete.

La segunda parada, de este capítulo, es en La Roda. Allí podremos conocer la despensa solidaria de Cáritas, donde atienen a numerosas familias del municipio. Comprobaremos cómo la pandemia ha cambiado el perfil de las personas que piden ayuda. También nos muestran su proyecto educativo para jóvenes en riesgo de exclusión social, donde ofrecen cursos y talleres formativos con prácticas en empresas de La Roda.

La segunda temporada de ‘Solidarios por un bien común’ cuenta con 12 capítulos, de treinta minutos de duración, en los que se abordan diferentes temáticas: Educación, Defensa de la vida, Exclusión social, Acompañamiento a la mujer, Patrimonio cultural, Adicciones, Migrantes, Personas sin hogar, Jóvenes no acompañados, entre otros. Cada viernes, a partir de las 21:15 h, un nuevo capítulo, de la segunda temporada, en TRECE y trecetv.es.