José Antonio Maldonado, meteorólogo: "La borrasca Oriana llega el sábado con precipitaciones fuertes en estas zonas, aunque la situación cambiará la semana que viene"

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha detallado el pronóstico del tiempo en el programa 'Herrera en COPE' de este viernes, confirmando que el tren de borrascas "está tocando a su fin".

Sin embargo, ha advertido en su sección 'El After' que todavía quedan los "últimos coletazos" con la llegada de una nueva borrasca, Oriana, que afectará a la península durante el fin de semana antes de dar paso a un tiempo mucho más estable.

Maldonado ha comenzado su análisis repasando los efectos del temporal de los últimos días, destacando que el jueves "el meteoro que sobresalió fue el viento". Se experimentaron rachas muy intensas, especialmente en el noreste de Cataluña, que "llegaron a superar los 100 kilómetros por hora". Este temporal de Poniente provocó la caída de árboles "de un tamaño verdaderamente insólito", como se ha podido ver en distintas imágenes de televisión.

La borrasca Oriana, el último coletazo

Tras el paso de la borrasca Nils, ahora la protagonista es Oriana, que "va a tener su repercusión en la península". Según ha explicado el meteorólogo a Carlos Herrera, traerá "precipitaciones generalizadas y vientos también fuertes", aunque no con la misma intensidad que los registrados en Cataluña. También se esperan nevadas en las montañas y, "quizás también en alguna zona, no tan montañosa, de Castilla y León".

Para la jornada del sábado, Maldonado ha pronosticado que Oriana, situada sobre el Mediterráneo, dará origen a "vientos huracanados", precipitaciones en la mitad norte, Baleares y sierras del sureste, con "rachas fuertes o muy fuertes en la mitad oriental". Ya el domingo, la tendencia será a que la situación vaya "cambiando", aunque continuarán los cielos cubiertos y las nevadas en los Pirineos.

Un anticiclón

La gran noticia llegará la semana que viene, cuando se espera "un tiempo mucho más estable". El responsable será el conocido como "anticiclón de las Azores", que "tomará posición" sobre la península. Para ilustrarlo, Maldonado ha recordado la frase de una meteoróloga de antes de la guerra: "cuando una situación se apalanca en España, es como un okupa, que no hay quien lo eche de la zona".

EFE Un árbol caído en la zona alta de Barcelona este jueves cuando Cataluña afronta una jornada de vientos huracanados, que alcanzan los 100 kilómetros por hora en algunas zonas

Las graves consecuencias en el campo

Este cambio permitirá que "las tierras se vayan secando" para poder realizar labores de reposición. Sin embargo, el daño ya está hecho en parte de la agricultura, pues "muchos cultivos que que se han, materialmente se han perdido", ha lamentado Maldonado. El meteorólogo ha señalado el caso del olivar en Andalucía y ha añadido que el terreno está "prácticamente encharcado", lo que impedirá sembrar algunos productos de temporada.

Las consecuencias de este tren de borrascas no se han limitado al campo, sino que han tenido un grave impacto en la movilidad. Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia que azota la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este viernes 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional. De ellas, la inmensa mayoría, hasta 50, se ubican en Andalucía, siendo esta la comunidad más afectada por el temporal.

Dentro de la región andaluza, Córdoba es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos, con tramos intransitables en 15 carreteras. Le siguen en gravedad Cádiz y Granada, con cortes en 12 carreteras en ambas provincias. Sin embargo, a nivel nacional, es Ciudad Real la más perjudicada, donde las intensas lluvias han dejado hasta 16 vías completamente intransitables, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).