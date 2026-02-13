David Sánchez carga contra el Barça de Flick y el arbitraje "nefasto" de Martínez Munuera, y lanza una reflexión de cara a la vuelta: "Yo creo"

El periodista David Sánchez ha sido uno de los más contundentes en El Partidazo de COPE tras la derrota del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. A pesar del resultado, Sánchez ha afirmado con rotundidad en el programa de Juanma Castaño que sigue creyendo en la capacidad del equipo para darle la vuelta a la eliminatoria. "Yo creo en la remontada, yo creo que el Barcelona puede remontar en el estadio del Camp Nou", ha asegurado.

Duro análisis del planteamiento de Flick

A pesar de su optimismo, el colaborador ha señalado directamente al sistema defensivo como el gran problema del equipo. Sánchez ha recordado que el Barça de Hansi Flick ha ganado todos sus títulos nacionales con un estilo muy definido y ha advertido que este podría ser el primer trofeo que se pierda por culpa de la zaga. "Defendiendo así, el Barcelona ha ganado todos los títulos a nivel nacional desde que está Hansi Flick", ha comentado.

En su análisis, David Sánchez también ha querido reconocer la superioridad del rival. "Darle la enhorabuena a Atlético de Madrid, que ha sido mucho mucho mejor que el Fútbol Club Barcelona durante todo el partido", ha expresado. Además, ha calificado de "escándalo lo bien que ha jugado el equipo de Cholo" Simeone, elogiando el planteamiento del conjunto rojiblanco.

Finalmente, el árbitro del encuentro, González Fuertes, ha sido otro de los focos de sus críticas. El tertuliano no ha dudado en calificar su actuación de forma tajante, mostrando su descontento con la labor del colegiado durante el partido. David Sánchez ha sentenciado de manera directa que "González Fórtez es nefasto".