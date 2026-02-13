Jorge Bustos, sobre Nuria Roca y su defensa a Juan del Val en la polémica con Santaolalla: "No hace falta cebarte con una compañera para defenderle a él"

Como cada viernes, la colaboradora María José Navarro ha repasado los contenidos más virales de la jornada en la sección ‘Maneras de Vivir’ del programa ‘Herrera en COPE’, conducido por Jorge Bustos. La jornada informativa ha estado marcada por las polémicas en redes sociales, accidentes y también por momentos de humor televisivo.

El análisis ha comenzado con la figura de Gabriel Rufián, quien, según los tertulianos, "enarbola la bandera de ser el nuevo líder de toda la izquierda española". Además, se ha comentado un vídeo del programa de la televisión catalana ‘Polònia’ en el que realizan un "mix bastante bueno" sobre el político, a quien Jorge Bustos había vinculado previamente con el cantante Bad Bunny.

Defensa en redes y el ‘caso Hormiguero’

Uno de los temas centrales ha sido el mensaje que Nuria Roca ha publicado en su perfil para defender a su marido, Juan del Val, tras la polémica generada por un comentario de Rosa Belmonte en ‘El Hormiguero’. Navarro ha explicado que, aunque Del Val aparecía en plano y sonrió, fue una "sonrisa incómoda" para no agravar la situación en directo.

Según la colaboradora, Juan del Val prefirió "que pase lo más rápido posible y luego ya quien tenga que pedir perdón, que lo pida". Por su parte, Jorge Bustos ha opinado que Roca "deja sola con su marrón a Rosa" para salvar a su marido. Navarro ha justificado la reacción de la presentadora, con la que se identifica: "yo siempre como una loba por lo que me importa, y no puedo callarme".

El drama de Araujo y la cara B de la fama

La conversación sobre el acoso en redes ha continuado con el caso de Ronald Araujo, jugador del FC Barcelona que ha sufrido problemas de salud mental. Navarro ha recordado el duro testimonio del futbolista, quien relató cómo su mujer rompió a llorar al leer mensajes de odio. "Están deseando la muerte a mis hijas", le dijo ella, una situación que el propio Araujo calificó de "alucinante".

Cordon Press Ronald Araujo

Ante este relato, Jorge Bustos ha ofrecido una contundente reflexión sobre el uso de las plataformas digitales. El presentador ha recomendado "coger un libro y no entrar en las redes nada más que con una escafandra y volver a salir", como remedio a la toxicidad que se vive en ellas.

Tragedia en las vías y humor en plató

En otro orden de cosas, la sección se ha hecho eco de un trágico suceso ocurrido en la línea de tren Madrid-Cáceres. El convoy arrolló un vehículo en el tramo entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas, provocando el fallecimiento del conductor del coche y la interrupción de la circulación ferroviaria.

El espacio ha concluido con una nota de humor, mostrando un momento distendido en el programa ‘En boca de todos’ protagonizado por Antonio Naranjo y Ramón Espinar. Ambos colaboradores, que iban vestidos igual, tuvieron un pequeño encontronazo que terminó con una broma desde el control del programa: "para estar así, pídele la mano".