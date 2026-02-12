"Si no se hace la derogación de estas leyes en Venezuela, la amnistía es un acto político, pero que no garantiza la no repetición ni la reparación de daños para tantas familias"

Miles de estudiantes han salido a las calles de Venezuela para exigir una transición política. Uno de los líderes de esta movilización es Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, quien ha explicado en el programa 'La Linterna' de COPE con Expósito que la esperanza "es muchísima", pero que debe estar "cargada de voluntad y con ganas de trabajar para conseguir lo que nos merecemos".

Una amnistía con condiciones

Sobre la ley de amnistía, cuyo debate ha sido aplazado, Suárez ha señalado que, aunque es "un paso importante a la reconciliación nacional", no es suficiente. El líder estudiantil exige que sea una amnistía "general" para todos los presos políticos desde 1999 y que, de forma crucial, "derogue las leyes que se han utilizado para perseguir a los venezolanos, como es la Ley Simón Bolívar, la ley contra el odio, la ley resorte".

"Si no se hace la derogación de estas leyes, la amnistía parece ser simplemente un acto político y administrativo, pero que no garantiza la no repetición ni la reparación de daños para tantas familias", ha sentenciado Suárez. Considera que, sin estos cambios, el alivio sería solo temporal y no solucionaría el problema de fondo que permite la persecución de la disidencia.

Además, ha insistido en que la liberación de los represaliados no depende exclusivamente de esta ley: "No es necesaria ni siquiera esperar la ley de amnistía y su aprobación. Ellos pueden ser libres por otra decisión política".

El drama de los presos políticos

La exigencia de libertad resuena con fuerza entre los familiares. Es el caso de Melanie, hermana de Juan, un joven de 35 años detenido el 23 de enero. "Su único delito ha sido pensar distinto", denuncia. Fue interceptado por una decena de funcionarios y vehículos sin placa. "Duramos 28 días sin saber de él, no sabíamos dónde estaba, nadie nos daba noticia de él, hasta que por fin apareció", relata sobre la angustia vivida hasta que el fiscal Tarek William Saab confirmó su detención.

EFE Personas participan en una marcha por el Día de la Juventud este jueves, en Maracaibo (Venezuela)

La esperanza de las familias se renueva con cada anuncio de excarcelaciones, aunque la alegría no llega para todos. Con cerca de 1.000 personas aún en prisión por motivos políticos, la incertidumbre persiste. "Para mí nada va a ser real o verdadero hasta que no deje de existir en ninguna cárcel venezolana un preso político", afirma Melanie, reflejando el sentir de muchas familias que, como la de Ana da Costa, siguen luchando por la liberación de los suyos.

Una transición hacia la reconciliación

Recientemente, Miguel Ángel Suárez protagonizó unas imágenes que dieron la vuelta al mundo al encararse a Delcy Rodríguez para pedirle la liberación de los presos. Según el estudiante, la vicepresidenta intentó desviar el foco. "Era simplemente parte de la narrativa que están manejando ellos para desviar la atención sobre el problema real, y es que en Venezuela existen presos políticos, tortura y desaparecidos", ha asegurado.

EFE El Movimiento Estudiantil de Venezuela marchó en varias ciudades del país para exigir libertad en su nación y de todos los presos políticos

Como estudiante de Estudios Políticos, Suárez tiene una visión clara de cómo debe ser el futuro del país: "Tiene que ser una transición política ordenada, pero también tiene que ser lo antes posible". Ha recalcado que el pueblo venezolano ya no cree en el "discurso de odio" y ha entendido que "el enemigo es el sistema". Por ello, aboga por una reconciliación "con la verdad y de manos de la justicia", similar a la transición española.

La situación en Venezuela sigue siendo compleja, con actores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el foco mediático por su papel en el país, una mediación que para figuras como Iñaki Anasagasti ha generado más sombras que luces.