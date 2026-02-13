Vicente, churrero: "Mi cuñado se hizo un café en la barra y cuando se giró estaba toda llena de clientes. Pidió permiso para bebérselo"

Trabajar con un hermano puede ser una fuente de alegrías y también de intensos quebraderos de cabeza. Así lo han demostrado los oyentes de Herrera en COPE, en la sección 'la hora de los Fósforos' presentada por Alberto Herrera. El testimonio más llamativo ha sido el de Vicente, un churrero que ha compartido una historia de rivalidad fraternal que se ha mantenido viva durante más de 30 años por culpa de una simple receta de granizado de limón.

Una receta de limón, el origen del pique

Vicente ha explicado que su familia regentó una churrería, heladería y horchatería durante más de 50 años, un negocio que aprendió de sus padres junto a sus dos hermanos. Un día, su hermano le pidió ayuda para hacer granizado de limón, pero Vicente decidió seguir la receta original de su padre. El éxito fue inmediato y las críticas de los clientes, muy positivas: "Oye, este está muy bueno, este me gusta más. ¿Qué habéis hecho?". Aquello no sentó nada bien a su hermano.

Desde ese momento, Vicente se convirtió en el encargado oficial de los granizados. A pesar de que los locales llevan cerrados unos 10 años, la tradición continúa en el edificio donde vive toda la familia. "Aún sigo haciendo de limón, pero él sigue aún picado diciendo que seguro que es la receta de él", ha confesado. La rivalidad, sin embargo, es unilateral, ya que su hermano es considerado "el rey de la horchata" y, según Vicente, "nunca me ha dicho cómo se hace", por lo que no ha podido competir en ese terreno.

Los piques no terminaban ahí. Vicente también ha relatado una anécdota protagonizada por su cuñado, al que describe como "el artista" porque "sin un café no es nadie". En pleno verano y con el local lleno de clientes, se puso a prepararse un café con toda la calma. Al darse la vuelta y ver a toda la clientela esperando, levantó la taza y preguntó con sorna: "¿Puedo?", para dejar claro que esa pausa era innegociable.

Jefes, sindicalistas y madres que ejercen de filtro

La sección también ha contado con otras historias familiares singulares. Es el caso de Francisco, que lleva 35 años trabajando con su hermano con una particularidad: él es el encargado y su hermano, el delegado sindical. La figura clave en su relación es su madre, de 92 años, que actúa como "el núcleo del filtrado" de todas las quejas que el hermano sindicalista tiene sobre el encargado a lo largo de la semana.

Alamy Stock Photo Silla vacía en la oficina de una empresa

A pesar de las tensiones, que incluyen mirarse "mal en la mesa los fines de semana", Francisco ha terminado su intervención con una nota emotiva: "Es que lo quiero un montón". No sin antes bromear sobre la contratación de su hermano: "Si yo me hubiera contestado esto con el coche, hubiera arreglado mejor las cosas, porque no hubiera llegado a contratarlo". Su historia resume la complejidad de estas relaciones, tal como él mismo la definió irónicamente: "trabajar con un hermano es una maravilla".

La complejidad de las dinámicas familiares se ha reflejado en otros testimonios.

Rosa, la mediana de tres hermanos en una granja de vacas de leche en Cantabria, siente que su hermana pequeña "tiene mucho morro" y siempre se sale con la suya, mientras ella debe "apechugar con lo que me caiga". Por otro lado, Diego, dueño de una empresa, tiene contratada a casi toda su familia menos a su hermano mediano, y asegura que con su hermana pequeña no puede ser tan directo como con el resto de empleados: "Cualquier otra persona (...) le digo oye, hay que hacer esto y se hace. Pero es que con ella no puedo".