El cine en TRECE se llena de héroes inolvidables: de John Wayne al honor épico de grandes películas de estreno

En esta ocasión, el hilo conductor de la semana es claro: historias de héroes, personajes que se enfrentan a la adversidad guiados por la valentía, la justicia o la lealtad. Desde los míticos pistoleros del western hasta jóvenes aventureros, artistas carismáticos o caballeros dispuestos a sacrificarlo todo por el honor, TRECE propone un recorrido por distintos tipos de heroísmo en el cine. Y es que TRECE se ha consolidado como uno de los grandes refugios del cine en televisión, combinando clásicos inolvidables, títulos populares del cine español y producciones internacionales más recientes. Su programación ofrece cada semana una oportunidad perfecta para redescubrir grandes películas, disfrutar de cine clásico y acercarse a historias que han marcado a varias generaciones de espectadores.

‘Río Lobo’ (1970), el último western de Howard Hawks con John Wayne

Dirigida por Howard Hawks, uno de los grandes maestros del cine estadounidense, ‘Río Lobo’ (1970) supuso además su última película como director. El film está protagonizado por John Wayne, acompañado por Jorge Rivero y Jennifer O’Neill, y representa uno de los últimos grandes westerns clásicos del Hollywood tradicional.

La historia sigue a un oficial del ejército de la Unión tras la Guerra Civil estadounidense que llega a un pequeño pueblo dominado por la corrupción y el abuso de poder. Allí se enfrentará a los responsables para devolver la justicia a los habitantes del lugar.

Río Lobo (1970)

Entre las curiosidades del film destaca que Howard Hawks quiso cerrar su carrera regresando al western, un género que había ayudado a definir durante décadas. La presencia de John Wayne, icono absoluto del cine del Oeste, refuerza ese carácter de despedida cinematográfica.

En TRECE podrá verse el domingo 15 de marzo a las 19:10.

‘Valor de ley’ (1969), el western que dio el Oscar a John Wayne

Otro de los grandes momentos de la semana llega con ‘Valor de ley’ (True Grit), dirigida en 1969 por Henry Hathaway y protagonizada por John Wayne, Kim Darby y Glen Campbell.

La película es especialmente recordada porque le dio a John Wayne el único Oscar de su carrera como mejor actor, gracias a su interpretación del veterano y temperamental sheriff Rooster Cogburn.

La trama arranca cuando una joven contrata a Cogburn para perseguir al asesino de su padre. A pesar de su carácter brusco y su reputación de hombre duro, el sheriff emprende una peligrosa búsqueda en territorio hostil.

Valor de ley (1969)

Este western se convirtió en uno de los grandes títulos del género en los años 60 y su historia fue tan popular que décadas después tendría un nuevo remake dirigido por los hermanos Coen.

En TRECE se emitirá el viernes 13 de marzo a las 22:15.

‘Esa voz es una mina’ (1955), el carisma musical de Antonio Molina

El cine español clásico también tiene un lugar destacado en la programación con ‘Esa voz es una mina’, dirigida en 1955 por Luis Lucia y protagonizada por Antonio Molina y Marujita Díaz.

La película pertenece a ese popular cine musical español que triunfó en los años cincuenta, construido alrededor de las voces y el carisma de grandes artistas del momento. En este caso, Molina interpreta a un humilde minero cuya extraordinaria voz acaba cambiando su destino.

Esa voz es una mina (1955)

Más allá de su historia, el film se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera cinematográfica de Antonio Molina, gracias a canciones que rápidamente conquistaron al público.

Una historia de superación, talento y sueños que forma parte del patrimonio sentimental del cine español.

Podrá verse en TRECE el domingo 15 de marzo a las 16:00.

‘El pescador de coplas’ (1954), tradición y música del cine español

Otro clásico del cine musical llega con ‘El pescador de coplas’, dirigida en 1954 por Antonio del Amo y protagonizada también por Antonio Molina, junto a Marujita Díaz.

La película sigue a un pescador humilde que posee una extraordinaria voz para cantar coplas, lo que le llevará a vivir distintas situaciones entre el mundo artístico y su vida cotidiana.

El pescador de coplas (1954)

Este tipo de producciones fueron muy populares en la España de la época y consolidaron a Antonio Molina como una de las grandes figuras musicales del país, combinando melodrama, romance y números musicales.

El film es además un ejemplo del cine popular español de los años cincuenta, pensado para el gran público y lleno de canciones que marcaron a toda una generación.

Se emitirá en TRECE el domingo 15 de marzo a las 17:10.

‘Duma’ (2005), una aventura emocionante entre un niño y un guepardo

La programación también abre espacio al cine de aventuras con ‘Duma’, película de 2005 dirigida por Carroll Ballard, cineasta conocido por su sensibilidad hacia las historias ambientadas en la naturaleza.

Protagonizada por Alex Michaeletos, Campbell Scott y Hope Davis, la película narra la historia de un niño sudafricano que ha criado desde pequeño a un guepardo llamado Duma. Cuando el animal crece, el joven decide emprender un viaje para devolverlo a su hábitat natural.

Duma (2005)

El film destaca por sus espectaculares paisajes africanos y el uso de animales reales durante el rodaje, algo que aporta autenticidad a la historia.

Una aventura emotiva que mezcla amistad, crecimiento personal y respeto por la naturaleza.

En TRECE podrá verse el sábado 14 de marzo a las 14:40.

‘Los últimos caballeros’ (2015), honor y venganza en una épica moderna

La semana se completa con ‘Los últimos caballeros’, producción de 2015 dirigida por Kazuaki Kiriya y protagonizada por Clive Owen y Morgan Freeman.

La película se inspira libremente en la legendaria historia japonesa de los 47 ronin, trasladando el relato a un universo medieval ficticio. En él, un grupo de guerreros planea vengar la muerte injusta de su maestro.

Los últimos caballeros (2015)

Uno de los elementos más llamativos del film es la presencia de Morgan Freeman, cuya figura actúa como eje moral de la historia, junto a un Clive Owen que lidera a los caballeros en una misión marcada por la lealtad y el sacrificio.

Una propuesta que mezcla acción, drama y épica medieval, ideal para los amantes de las historias de honor y justicia.

Podrá verse en TRECE el domingo 15 de marzo a las 23:30.