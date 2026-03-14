Carmen Lomana estalla por su caótico viaje en AVE para llegar a las Fallas de Valencia

Carmen Lomana ha aprovechado su intervención de esta semana en el programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting, para relatar la surrealista odisea que ha vivido en su viaje en AVE a Valencia para disfrutar de las Fallas. La socialité, que conectaba desde la capital del Turia, no ha dudado en calificar la experiencia como un reflejo del declive en la calidad del servicio ferroviario en España.

La aventura comenzó en la estación de Chamartín, en Madrid, con un retraso de dos horas. Lomana describió la terminal como un regreso "del primer mundo al tercero", lamentando el "follón" y un penetrante "olor a fritanga" que dominaba el ambiente. Unas condiciones que, según su relato, hacían insoportable la espera para los miles de viajeros afectados.

Alamy Stock Photo Carmen Lomana, en la Ópera

Una vez a bordo del tren, los problemas continuaron. Al llegar a su asiento, Lomana y su acompañante se lo encontraron ocupado por dos turistas inglesas que se negaban a moverse. "La señora miraba hacia la lejanía", explicó, mientras argumentaban que "estábamos muy cansadas". La situación la llevó a expresar su frustración por el estado del servicio: "Me da mucha pena, porque teníamos una red maravillosa de transporte ferroviaria, y yo no sé qué pasa que se lo están cargando".

Ante la falta de asientos, decidieron instalarse momentáneamente en un compartimento reservado para políticos, lo que provocó la aparición inmediata de un interventor que "nos echó con cajas destempladas", sin ofrecerles una solución para recuperar sus asientos. Finalmente, se descubrió que las turistas inglesas se habían equivocado de tren, pero el mal rato ya era un hecho, evidenciando, según Lomana, la falta de personal para gestionar este tipo de conflictos.

El consultorio de Lomana

En su popular consultorio, Carmen Lomana también ha abordado la polémica en torno al actor Timothy Chalamet, quien afirmó que a los jóvenes no les interesan ni la ópera ni el ballet. Lomana ha defendido al actor, atribuyendo sus palabras a que es "norteamericano, muy joven" y que, probablemente, "no haya oído una ópera en su vida", asegurando que el revuelo generado incluso podría despertar la curiosidad de muchos.

Alamy Stock Photo Timothy Chalamet en 2022

Además, ha ofrecido consejo a Luisa, una oyente de 34 años confundida por un hombre con el que habla a diario pero que solo propone verse cada dos semanas. Lomana ha sido tajante, recomendándole que lo enfrente directamente para aclarar si está realmente interesado o simplemente entretenido. "Hay que preguntarlo directamente", sentenció, aunque los colaboradores del programa sugirieron la posibilidad de que el hombre estuviera casado.

En cuanto a moda y protocolo, ha recomendado a las madrinas de boda optar por un vestido de color liso para una mayor elegancia, aunque sin descartar un "estampado muy suave", y ha criticado el abuso del "azul pavo" en los eventos. Sobre las joyas, ha defendido las cruces de gran tamaño con una máxima contundente: "Yo es que como eso de 'menos es más', no. Más es más, si es una cruz bonita, que se vea"

Repaso a la actualidad social

La socialité también ha tenido tiempo para comentar la actualidad de la crónica social, como la cancelación del concierto del cantante Morrissey en Valencia. El exlíder de The Smiths alegó que el ruido de los petardos de las Fallas era un "infierno indescriptible" y que necesitaría "un año para recuperarse", una reacción que Lomana, disfrutando de la fiesta, ha calificado de "tontería".