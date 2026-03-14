Fernando de Haro narra desde Nigeria la historia de Cristina, una joven que pasó nueve años secuestrada por Boko Haram

El periodista y compañero Fernando de Haro se ha desplazado hasta Maiduguri, en el noreste de Nigeria y cuna del grupo yihadista Boko Haram, para grabar un nuevo documental sobre los cristianos perseguidos. En una intervención en 'Fin de Semana' de COPE el periodista ha relatado la terrible situación que se vive en la región, especialmente en los campos de refugiados, donde la vida es "durísima".

Llegar a Maiduguri no es fácil. De Haro ha explicado que tuvo que viajar en avión, ya que las carreteras no son seguras. La ciudad, según describe, es "relativamente segura", pero a pocos kilómetros el control desaparece. "A 10 kilómetros, 7 kilómetros, 5 kilómetros de aquí, pues ya no hay seguridad", ha señalado, describiendo el "acoso constante" de Boko Haram, aunque el ejército nigeriano consigue mantenerlo a raya en el perímetro urbano.

Un infierno para las mujeres

Fernando de Haro ha calificado los testimonios que ha recogido como "el relato de un infierno", confesando que "de cada entrevista salgo afectado". Ha compartido la historia de una madre que pasó nueve años secuestrada por Boko Haram junto a dos de sus hijos. Según el periodista, lo primero que hacen los terroristas es obligar a las mujeres a convertirse al Islam; si se niegan, "acaban contigo o te convierten en una esclava sexual".

Son historias del infierno en la tierra" Fernando De Haro Periodista de COPE y presentador de La Mañana del Fin de Semana

A estas mujeres, ha continuado, se les asignan "maridos" que en realidad son combatientes que las violan "a punta de pistola" y las obligan a tener hijos. De Haro ha afirmado con rotundidad que "son historias del infierno en la tierra", aunque ha destacado la resiliencia de las víctimas. "Lo llamativo es que esas mujeres siguen sonriendo, siguen teniendo ganas de vivir, no le echan la culpa a dios de lo que sucede", ha comentado.

Sin embargo, el periodista ha advertido de que no hay que contar "una historia rosa", ya que muchas de estas mujeres sufren un "trauma tremendo", un shock postraumático que requiere atención psicológica. La reintegración en sus comunidades no siempre es fácil, y algunas son estigmatizadas por regresar con hijos de los terroristas. En contraste, ha destacado "casos heroicos" de maridos que acogen a sus mujeres y a los hijos fruto de las violaciones.

Sobrevivir en el olvido

El periodista está visitando un campo de refugiados que acoge a 700 cristianos que llevan hasta diez años desplazados de sus hogares. Este es solo un ejemplo del drama humanitario que ha provocado Boko Haram, causando más de dos millones de desplazados en todo el país. La vida en el campo, según De Haro, es una lucha diaria por la supervivencia.

Estos campamentos, ha explicado, no se parecen a los gestionados por Naciones Unidas, sino que son "poblados de chabolistas" sin ninguna estructura. La ayuda es mínima y la alimentación depende de lo poco que reciben de organizaciones internacionales y de "La Limosna". "El gobierno no les presta ningún tipo de ayuda", ha denunciado De Haro, quien ha relatado el caso de una joven "muy, muy enferma" sin acceso a un médico.

Una década a peor

Fernando de Haro, que ya estuvo en la región hace diez años, ha afirmado que "la situación ha ido a peor". Los ataques a cristianos, antes concentrados en el norte, se han extendido al "cinturón central del país". Además, ha calificado los bombardeos ordenados por Trump en el pasado como un "gesto puramente propagandístico" que "no vale para nada y es contraproducente".

El periodista ha apuntado a una compleja mezcla de causas para el empeoramiento de la situación. Entre ellas, la incapacidad del ejército para tomar el control, la presencia de gobiernos islamistas en el norte, la pobreza como "alimento para el terrorismo" y el cambio climático, que agrava la lucha por la supervivencia en la zona del lago Chad. A todo ello se suma, ha concluido, una "internacional terrorista yihadista en el Sahel" que trafica con personas, drogas y tierras raras.