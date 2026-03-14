Expertos alertan de que el nuevo ‘odiómetro’ del Gobierno evaluará la disidencia... y no el odio

La nueva herramienta del Gobierno para medir el odio en redes sociales, llamada Odio con h, ha generado un intenso debate. En el programa 'Fin de Semana' de COPE, conducido por Cristina López Schlichting, los expertos de la Tertulia de Fin de Semana, José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, han analizado la propuesta, mostrando su escepticismo y preocupación por sus implicaciones.

Un ‘odiómetro’ para medir la disidencia

El psiquiatra José Miguel Gaona ha expresado su “indignación” y ha afirmado que el anunciado ‘odiómetro’ en realidad no medirá el odio. A su juicio, “lo que mide es disidencia”. Gaona ha trazado un paralelismo con la novela ‘1984’ de Orwell y su concepto de ‘neolengua’, advirtiendo que ya se penalizan ciertas palabras de forma automática, lo que empobrece el discurso y nos acerca a una “sociedad orwelliana”.

Gaona también ha recordado el precedente de las agencias de verificación, que, en su opinión, “no aclaran nada”, sino que cada una “acerca el ascua a su sardina”. Ha alertado sobre el siguiente paso que podría dar el Ejecutivo: “editar listas como la de los evasores fiscales públicas. Estos son los que han odiado más este mes”. Para el psiquiatra, sería más útil un “corruptómetro”, ya que considera que la corrupción “está costando vidas”.

Una herramienta con sesgo y sin garantías

El profesor de psicología forense José Manuel Aguilar ha cuestionado el objetivo de una herramienta elaborada con “dinero público” por un Gobierno que, según él, se caracteriza por su “continuo doble rasero”. Ha puesto el foco en la seguridad, preguntando quién garantiza que no se produzcan fugas de datos, como las que han afectado recientemente a Endesa o incluso al presidente Pedro Sánchez y su familia.

En la tertulia también se ha señalado el sesgo político de la herramienta. Cristina López Schlichting ha apuntado que su presentación, protagonizada por la encargada del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, “deja muy claro el sesgo que va a tener”. Aguilar ha insistido en que la herramienta es “puro maquillaje y demagogia” y ha explicado que es “tremendamente sencillo de derrumbar”, simplemente “bombardeando con un uso masivo de conceptos que pudieran saltar el algoritmo”.

Del ‘amor’ de Sánchez al origen del odio

Frente a la defensa de la herramienta por parte de Pedro Sánchez, quien en un discurso proclamó que la misión es que “hablemos más de amor y menos de odio”, los expertos han mostrado su desacuerdo. Aguilar ha sido tajante al respecto: “¿Le hemos elegido para esto, para que nos dé consejitos morales, o para que organice el país?”. Ha recordado además las promesas incumplidas a los afectados por el volcán de La Palma o la DANA, sentenciando que “más vale obras que buenas palabras”.

Por su parte, Gaona ha sugerido que sería más útil analizar el origen del odio en la sociedad. En esta línea, López Schlichting ha comentado que el propio discurso de la izquierda, basado en la “lucha de clases” y el “antagonismo entre las clases”, “alimenta mucho el odio social”, y ha recordado que instrumentos como el escrache fueron planteados en su día como una “gran herramienta política”.