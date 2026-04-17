Chuck Norris lidera el cine en TRECE con dos clásicos de acción que marcaron los años 80

Hay semanas en las que el cine se convierte en pura evasión, y esta es una de ellas. Desde las profundidades imaginadas por la literatura clásica hasta las calles dominadas por la ley del más fuerte, TRECE propone un recorrido por el cine de aventuras y acción, dos géneros que han marcado generaciones y que siguen siendo sinónimo de entretenimiento en mayúsculas.

TRECE reafirma así su papel como referencia del mejor cine en televisión, con una selección que combina cine clásico, títulos icónicos de acción y películas que han dejado huella en la historia del cine. Una apuesta por las grandes películas que invita a redescubrir historias inolvidables desde casa.

Viaje al centro de la Tierra, la aventura que marcó una época

Dirigida en 1959 por Henry Levin y basada en la novela de Julio Verne, esta película está protagonizada por James Mason y es uno de los grandes referentes del cine de aventuras clásico.

Destaca por sus efectos especiales, muy avanzados para su época, y por su capacidad para trasladar al espectador a un mundo subterráneo lleno de misterio. Como curiosidad, muchas de las criaturas que aparecen en la película fueron creadas utilizando animales reales maquillados.

"Viaje al centro de la tierra" (1959) de Henry Levin

La historia sigue a un profesor y su equipo en una expedición hacia el interior de la Tierra, enfrentándose a peligros desconocidos en un viaje lleno de descubrimientos y emoción. Se podrá ver en TRECE el viernes a las 22:00.

Marcado para morir, la acción directa de los 80

En 1982, James Fargo dirigió esta película protagonizada por Chuck Norris, uno de los grandes iconos del cine de acción de la época.

La película representa a la perfección el estilo del cine de los 80: ritmo rápido, enfrentamientos físicos y un protagonista implacable. Su éxito consolidó la imagen de Norris como símbolo del héroe de acción.

"Marcado para morir" (1982) de James Fargo

El argumento sigue a un policía que decide tomarse la justicia por su mano para desmantelar una red criminal, en una historia marcada por la violencia, la tensión y la acción constante. Se emitirá en TRECE el domingo a las 22:15.

Código de silencio, el thriller que definió a Chuck Norris

Dirigida en 1985 por Andrew Davis, esta película vuelve a contar con Chuck Norris en uno de sus papeles más recordados.

A diferencia de otros títulos del actor, aquí se introduce un enfoque más cercano al thriller policial, con una historia que aborda la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Fue una de las películas mejor valoradas de su carrera.

"Código de silencio" (1985) de Andrew Davis

La trama presenta a un policía honesto que se enfrenta tanto al crimen organizado como a la corrupción interna, en un relato que combina acción, intriga y conflicto moral. Podrá verse en TRECE el domingo a las 23:45.

La semana demuestra que el cine en TRECE sigue apostando por una combinación equilibrada de cine clásico, aventura y acción que conecta con todo tipo de espectadores. Una programación pensada para disfrutar de grandes películas en televisión y que convierte cada emisión en una oportunidad para revivir la esencia del mejor cine.