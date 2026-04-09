El mejor cine en TRECE se rinde a Arnold Schwarzenegger: acción, clásicos y sagas míticas esta semana

Desde el espectáculo bélico hasta la acción más icónica de los 80, esta semana el cine en televisión encuentra en TRECE una propuesta irresistible para los amantes del séptimo arte.

El músculo, la épica y el entretenimiento puro se dan la mano en una semana donde Arnold Schwarzenegger se convierte en el gran protagonista sin eclipsar joyas como Tora! Tora! Tora!, una de las recreaciones históricas más ambiciosas jamás rodadas. TRECE vuelve a demostrar por qué es una referencia para disfrutar de grandes películas en abierto, combinando títulos legendarios con sagas inolvidables.

Alamy Stock Photo Tora! Tora! Tora! (1970)

Como es habitual, la cadena refuerza su apuesta por el cine en televisión con una oferta variada que mezcla clásicos, acción, comedia y cine de culto, consolidándose como una de las mejores opciones para quienes buscan películas en TRECE con historia, calidad y entretenimiento asegurado. Tora! Tora! Tora! (1970): el rigor histórico convertido en espectáculo

Dirigida por Richard Fleischer, Kinji Fukasaku y Toshio Masuda, esta superproducción internacional reconstruye con precisión el ataque a Pearl Harbor.

Alamy Stock Photo Tora! Tora! Tora!

Considerada una de las películas bélicas más fieles de la historia, destaca por su enfoque dual —estadounidense y japonés—, algo poco habitual en su época. Como curiosidad, su título reproduce el código utilizado por Japón para indicar que el ataque había sido un éxito total.

La cinta narra los acontecimientos previos y el desarrollo del ataque, mostrando las decisiones estratégicas y los errores que marcaron un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial.

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Una cita imprescindible con el cine clásico que podrá disfrutarse el viernes 10 de abril a las 22:00 horas dentro del espacio Classics de TRECE.

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Ejecutor (1986): Schwarzenegger en estado puro. Dirigida por John Irvin y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, esta película es uno de los títulos más representativos del cine de acción de los 80.

Menos conocida que otros éxitos del actor, se ha convertido con el tiempo en una obra de culto dentro del género. Su mezcla de violencia urbana y crítica social la diferencian de otros papeles del austríaco.

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La historia sigue a un agente del FBI que se enfrenta a una red criminal con métodos poco convencionales, en una trama cargada de tensión y acción.

Se podrá ver en TRECE el sábado 11 de abril a las 14:40 horas, dentro de una jornada imprescindible para los amantes del cine en televisión.

Alamy Stock Photo Conan, el destructor (1984)

Conan, el destructor (1984): fantasía épica con sello Schwarzenegger. Bajo la dirección de Richard Fleischer, Arnold Schwarzenegger vuelve a encarnar a uno de sus personajes más icónicos: Conan.

Secuela de Conan el Bárbaro, esta entrega apuesta por un tono más aventurero y accesible, consolidando al actor como estrella mundial. Su estética, criaturas fantásticas y escenarios la convierten en un referente del cine de espada y brujería.

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La trama sigue al guerrero en una misión llena de peligros, magia y traiciones, en un universo tan épico como entretenido.

Una oportunidad perfecta para redescubrir uno de los títulos clave del cine fantástico en TRECE, que llegará el sábado 11 de abril a las 16:30 horas.

Alamy Stock Photo Loca academia de policía (1984)

Loca Academia de Policía: la comedia que marcó una generación. La mítica saga iniciada con Loca Academia de Policía, dirigida por Hugh Wilson, es sinónimo de humor desenfadado y éxito popular.

Con personajes inolvidables y situaciones absurdas, se convirtió en una de las franquicias más queridas del cine de comedia de los 80. Su éxito dio lugar a múltiples secuelas que mantuvieron el espíritu gamberro de la original.

La historia arranca con una academia de policía que acepta a todo tipo de reclutas, generando un caos tan hilarante como entrañable.

Alamy Stock Photo Loca academia de policía

TRECE recupera esta saga para ofrecer varias entregas a lo largo de la semana: Loca Academia de Policía 2: Su primera misión y Loca Academia de Policía 3: De vuelta a la escuela, en una sesión continua ideal para los amantes del humor.

La primera entrega podrá verse el domingo 12 de abril a las 20:40 horas, seguida de la segunda a las 22:00 horas, y la tercera cerrará la noche a las 00:00 horas. Una semana imprescindible para los amantes del cine en TRECE

Alamy Stock Photo Loca academia de policía

La combinación de cine clásico, acción con Arnold Schwarzenegger y comedia icónica convierte esta programación en una de las más completas de las últimas semanas. TRECE reafirma así su compromiso con el mejor cine en televisión, acercando títulos que forman parte de la historia del séptimo arte.

Una oportunidad perfecta para redescubrir grandes películas, disfrutar de sagas míticas y dejarse llevar por el placer de ver buen cine sin salir de casa.