Abogados Saharauis en España: "Nos sentimos discriminados"

Ya está en marcha el proceso para la regularización extraordinaria de migrantes, que se prolongará hasta el 30 de junio. Unas 500.000 personas que se encuentran en situación irregular podrán beneficiarse de esta medida, lo que les permitirá, como a Néstor y Micaela, tener más facilidad para encontrar trabajo y poder viajar a sus países de origen. "Para mí es lo más importante, que yo pueda tener los documentos y poder ir a Bolivia", ha confesado Micaela.

Los solicitantes deben carecer de antecedentes penales y acreditar su estancia en España antes del 1 de enero del 2026. Sin embargo, el plan del Gobierno ha hecho saltar las alarmas entre los trabajadores de Correos, que temen una avalancha de solicitudes y el colapso de sus oficinas, donde ya se registran importantes colas.

Colapso en las oficinas de Correos

Los sindicatos exigen refuerzos urgentes ante la que se avecina. Elena González, portavoz de Correos del sindicato CECIF, ha advertido sobre la situación: "Ya veremos a ver a lo que nos enfrentamos, pero por experiencia propia en tema de elecciones, tenemos problemática por falta de personal". González ha subrayado que las oficinas de correos no van a dar abasto si no se prepara a todo el personal.

A la falta de personal se suma, en muchos casos, la barrera idiomática. Aunque la información está disponible en varios idiomas en la web de la Seguridad Social, González ha explicado que la atención a cada persona se demora. "Se les ha informado que vengan con las fotocopias ya realizadas para escanear toda la documentación que nos traen, pero al menos tienen que ser 20 minutos por persona", ha detallado.

Los saharauis, un colectivo olvidado

Desde la admisión a trámite, los inmigrantes recibirán un permiso provisional para residir y trabajar, pero no todos. En España viven unos 11.516 apátridas, y al menos el 95% de ellos son saharauis, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aunque el Gobierno sostiene que este grupo ya cuenta con un procedimiento específico, las asociaciones lo niegan.

Esta decisión, que además ha sido intencionada, tiene una connotación más política que jurídica" Sidi Talebbuia Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España

En una entrevista en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, el presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE), Sidi Talebbuia, ha calificado la exclusión de "intencionada". "Ciertamente, esta decisión, que además ha sido intencionada, porque no hay que olvidar que en el último borrador sí constaba la inclusión de los solicitantes del estatuto de la patria, tiene una connotación más política que jurídica", ha afirmado.

Talebbuia ha aclarado que el problema afecta a las personas que son solicitantes del estatuto de la patria, no a quienes ya lo tienen reconocido. Ha explicado que el permiso de permanencia provisional que reciben "no autoriza a trabajar", una situación agravada por la demora en los trámites: expedientes que deberían resolverse en un plazo máximo de 3 meses, en la práctica "se demoran entre 2 y 3 años".

Sin recorrido judicial, pero con denuncia pública

No nos queda otra que seguir con esta denuncia pública" Sidi Talebbuia Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España

A pesar de la discriminación, Talebbuia no ve posible acudir a los tribunales, ya que la política migratoria es una prerrogativa del gobierno y la decisión de incluir o no a un colectivo es "discrecional". Sin embargo, ha asegurado que no se rendirán: "No nos queda otra que seguir con esta denuncia pública".

El presidente de APRASE ha concluido que esta situación evidencia "la política del borrado de la historia de este país que tiene unos vínculos históricos, jurídicos, sociales, con el pueblo saharaui". Según él, existe una "clara intención" de suprimir dichos vínculos y la presencia de este colectivo en España.