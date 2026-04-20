La única queja que pone Juanma Castaño a la final de la Copa del Rey: "No se puede tener un campo como La Cartuja y no tener la infraestructura y logística adecuada para todas las personas"

La Real Sociedad cerró en La Cartuja una temporada de auténtica transformación con la conquista de la Copa del Rey, culminando así unos meses de notable crecimiento bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo, quien asumió el banquillo en enero como una apuesta arriesgada y terminó firmando una recuperación histórica.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad levantan la Copa del Rey sobre el terreno de juego de La Cartuja.

MATARAZZO RESUCITA A LA REAL SOCIEDAD

El club donostiarra había iniciado el curso con Sergio Francisco al frente, en un intento de revitalizar un proyecto que parecía agotado tras la etapa de Imanol Alguacil. Sin embargo, los malos resultados precipitaron su destitución en diciembre y la llegada del técnico estadounidense, con experiencia previa en la Bundesliga y un ascenso destacado con el Stuttgart.

Sin dominar aún el idioma, Matarazzo logró adaptarse rápidamente al entorno de San Sebastián y reconducir a un equipo que llegó a mirar de cerca los puestos de descenso antes de escalar hasta la zona alta de la clasificación. Su propuesta devolvió intensidad, orden y verticalidad al conjunto, que recuperó el nivel de jugadores como Oyarzabal, Barrenetxea o Guedes, además de impulsar a jóvenes como Jon Martín o Gorrotxategi.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Pellegrino Matarazzo, en la rueda de prensa posterior a la final de la Copa del Rey.

La Real también mostró solidez en los momentos clave de la Copa, eliminando a Osasuna en los penaltis y superando después a Deportivo Alavés y Athletic Club. En la final, disputada ante el Atlético de Madrid, se impuso en una noche de máxima tensión en La Cartuja.

El portero Unai Marrero fue decisivo en la tanda final, consolidando la confianza del técnico en su gestión de la portería. Con este título, el cuarto de su historia, la Real suma además plaza para la Europa League y la Supercopa, cerrando un giro de rumbo que refuerza el proyecto de Matarazzo.

LA QUEJA DE JUANMA CASTAÑO

En lo deportivo, la final de la Copa del Rey fue excelente. Pero las quejas sobre la situación de La Cartuja han sido constantes durante todo el fin de semana y a ellas se sumaron tanto Juanma Castaño como Siro López durante 'el Tertulión de los domingos'.

EFE Aspecto del estadio de La Cartuja antes del inicio de la final entre el Atlético y la Real Sociedad.

"Estuve dos horas andando después de la final desde La Cartuja", empezó diciendo el comentarista.

El director de 'El Partidazo de COPE' se sumó a las críticas y comentó: "Hay que arreglarlo e imagino que es una cuestión del Ayuntamiento de Sevilla". Y agregaba seguidamente: "No se puede tener un campo tan bueno como La Cartuja y no tener una infraestructura y logística adecuada para todas las personas, porque hay gente que no puede caminar durante media hora para ir a ver un partido de fútbol".

Para finalizar, Juanma Castaño fue más contundente y pidió empatía a los organizadores. "Hay que tener un poco de respeto por la gente", sentenció.