La historia de Andrea y David, una pareja que tras una profunda crisis, salvaron su matrimonio gracias a fe: "Estuvimos a punto de separarnos"

En España, uno de cada dos matrimonios acaba en ruptura, según los últimos datos del INE. Esta cifra, que representa el 50% del total, sitúa al país como uno de los que registra la tasa de divorcios más alta de la Unión Europea. Además, un tercio de las separaciones se producen antes de los diez años de casados y la duración media de los matrimonios no alcanza los 20 años.

Este es el contexto en el que se enmarca la historia de Andrea y David, un matrimonio argentino que, tras 25 años en Madrid, dos hijas y una vida en común, se vieron al borde del abismo. Una fuerte crisis matrimonial los llevó a vivir como desconocidos en la misma casa, pero cuando todo parecía perdido, la fe se convirtió en el pilar que salvó su relación.

Una espiral de trabajo y silencio

El origen de la crisis fue el cambio de vida que supuso su llegada a Madrid. David se sumergió en "un torbellino de horas de trabajo", con jornadas de hasta 12 horas diarias que lo mantenían alejado de casa. "En esos casi nueve años, claro, se empezó a romper todos los puentes, todos los detalles", reconoce. La falta de conciliación y la tensión dinamitaron la convivencia.

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La comunicación desapareció y comenzaron a vivir como extraños. "No hablábamos, parecíamos separados, yo iba sola a todos los sitios con las dos niñas", explica Andrea. La situación llegó a un punto crítico cuando David le comunicó su deseo de romper la relación: "Bueno, me quiero separar, y a mí eso fue el derrumbe. Sabía que estábamos mal, pero no pensé que él estaba decidido".

La fe como último recurso

Antes de dar el paso definitivo, buscaron ayuda profesional a través de una terapia de pareja, pero la experiencia resultó ser un "fracaso". Con el tiempo, comprendieron cuál había sido el fallo: "No estábamos teniendo en cuenta un pilar fundamental, no estábamos contando con Dios". Fue entonces cuando Andrea, a través de la revista católica La Misión, descubrió Retrouvaille, un programa para matrimonios en crisis.

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Aunque David era ateo, aceptó asistir como un último intento para salvar su matrimonio. "Yo creo que fue la última oportunidad, ¿no? Porque habíamos probado de todo", admite. El encuentro les impactó profundamente al ver a otras parejas que atravesaban situaciones similares o incluso peores, lo que les dio una nueva perspectiva.

Una conversión que lo cambió todo

El programa les propuso volver a hacer actividades juntos y hablar de sus problemas, algo que habían abandonado por completo. Este simple hecho fue como si hubieran "recuperado de vuelta el oxígeno". Sintieron que no todo estaba perdido y renació la esperanza en ellos.

Tras esa experiencia, David comenzó a acompañar a su familia al coro de la parroquia y a los grupos de oración. En uno de esos encuentros, sintió una fuerte presencia del Espíritu Santo. "Rezaron por mí y empecé a llorar como si no hubiera un mañana. Sentí como si toda una carga, una mochila que llevaba pesado de años, me la hubieran quitado", relata. "No puedo poner más un muro, es que estoy sintiendo una presencia que me está sanando".

Poco después, un sacerdote le confirmó que estaba viviendo un proceso de conversión y David pidió ser bautizado, un momento de inmensa alegría para su familia. Su matrimonio no solo se salvó, sino que se fortaleció. "Si no es por el Señor, no estaríamos aquí", afirman. Ahora, cumplen 28 años de casados y dedican su tiempo a ayudar a otras parejas en crisis a través de su testimonio.

Esta historia se da a conocer en el marco de la iniciativa La Iglesia en 12 semanas, un proyecto impulsado por la Conferencia Episcopal para acercar a la sociedad la labor que realizan las instituciones eclesiásticas en diferentes ámbitos, con la familia como protagonista en su segunda semana.