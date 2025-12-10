La alternativa a la baliza V16 existe y se usa en muchos países de Europa: "En España es todo un desconocido, marginal, está desactualizado"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena Cope, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conversado con el experto en motor Alfonso García 'Motorman' sobre la actualidad del sector. Uno de los temas centrales ha sido la polémica generada por la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, una fuente de preocupación para muchos conductores y, en especial, para los transportistas, que están notando escasez y retrasos en la entrega de dispositivos para sus flotas de camiones.

La alternativa gratuita y desconocida: el TMC

Ante la controversia, 'Motorman' ha explicado que existe una alternativa gratuita que funciona en coches modernos y navegadores GPS. Se trata del 'TMC Traffic Message Channel', un canal de mensajes de tráfico que, a través de una emisora de radio FM, emite mensajes codificados sobre incidencias en la vía.

Estos mensajes, descifrados por los navegadores y radios, informan de todo tipo de incidencias: desde un vehículo averiado o retenciones hasta obras, cortes de carretera o condiciones meteorológicas. Las notificaciones se emiten en ciclos de cinco minutos a todos los conductores.

Este sistema se usa de forma generalizada en muchos países europeos como Alemania, Francia, Italia o los países nórdicos. Sin embargo, tal como ha señalado Alfonso García: "En España es todo un desconocido, marginal, está desactualizado". El experto ha aclarado que solo funciona a través de Radio Nacional (Radio 3) y, al no emitir avisos locales, solo cubre carreteras dependientes del Estado y su información está desactualizada.

La preocupación del sector del transporte

En las últimas semanas, muchas empresas de transporte están sufriendo retrasos en la entrega de las balizas V16 debido a la falta de stock. Por ello, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido a la DGT que aclare el período de transición para evitar dudas en la aplicación de sanciones, ya que hay que saber cómo diferenciar una baliza V16 homologada.

Por su parte, la DGT ha comunicado que los agentes de tráfico serán flexibles con las sanciones en los primeros meses. Sin embargo, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha atribuido la situación al Tribunal Supremo y a los propios conductores. Además, muchos camioneros han mostrado sus dudas sobre la idoneidad de la baliza en vehículos pesados y otros conductores han expuesto los problemas prácticos de su uso en una emergencia real.

Como dato adicional, 'Motorman' ha apuntado que Francia ha advertido a sus conductores que si viajan a España lleven la baliza V16 para no ser sancionados, aunque ha aclarado que los conductores franceses y portugueses pueden utilizar legalmente los triángulos en territorio español.

Radiografía del motor en España

Durante la conversación en 'Poniendo las Calles', también se han repasado otros datos del sector. Según el balance de criminalidad del Ministerio de Interior, en los primeros nueve meses del año se han robado casi 25.000 vehículos en España, un 1,2% menos que el año pasado. Las comunidades donde más se sustraen son Cataluña, Madrid y Andalucía.

Otro de los avances comentados ha sido el proyecto piloto que arrancará en pruebas en 2026 y 2027 para operar con camiones autónomos en condiciones reales. La ruta, operada por la empresa CC entre Zaragoza y Madrid, es un proyecto en el que colaboran Ibeco y el Gobierno de Aragón y busca que en 2028 circulen camiones con un nivel 4 de automatización, aunque siempre con un conductor para supervisión.

Finalmente, se ha abordado el mercado de coches de segunda mano, donde el color es un factor de compra. Según un estudio de Vertical, los clientes españoles prefieren tonos monocromáticos: eligen el negro (37%), el blanco (26%) y el gris (21%). Los colores marrón y amarillo son los menos elegidos.