La Guardia Civil avisa: lo que no debes dejar en tu guantera a partir de ahora si quieres seguridad

Para muchos de nosotros, nuestro coche puede llegar a convertirse en nuestra segunda casa. Especialmente si eres de los que trabaja en una punta de la ciudad y vive en otra, y te pasas el día recorriendo la carretera.

En el coche podemos llegar a llevar todo tipo de objetos, desde comida y bebida para subsistir en el trayecto, hasta otra ropa para cambiarte si tienes varios eventos en el día, pasando por enseres de aseo.

Sea como sea, el coche puede convertirse en todo un hogar y nos acompaña a todos lados. Y, quizá por eso, hay que tener especial cuidado.

Y es que hay ciertas cosas que hacemos con el coche que no deberíamos poner en práctica, sobre todo, porque afecta a nuestra seguridad.

Tanto es así, que es la propia Guardia Civil la que alerta de algo que hacemos habitualmente en nuestra guantera del coche y que no deberíamos, porque pone gravemente en riesgo nuestra seguridad.

Lo que no se puede meter en la guantera

Piensa en todas esas cosas que, de forma habitual, metes en tu guantera del coche. Puede que lleves, sobre todo, los papeles del coche y todo sobre el seguro para tenerlo todo en regla, y también, algún objeto de utilidad.

Objetos como un paquete de pañuelos (que nunca sabes cuándo podrás necesitar), algún snack o materiales de aseo, para lo que pueda pasar. Sin embargo, hay algunas personas que guardan algunas cosas que nada tienen que ver con lo que deberíamos estar guardando.

Y es de eso de lo que alerta la Guardia Civil, de cosas que no deberíamos guardar en la guantera si no queremos poner en riesgo nuestra seguridad.

Ese objeto que no deberíamos llevar en la guantera, bajo ningún concepto, son las llaves de nuestra casa. Y no precisamente porque se nos puedan olvidar y no podamos entrar en casa, sino porque compromete nuestra seguridad.

“Algunos conductores tienen la costumbre de dejar las llaves de su primera vivienda en el interior de su vehículo estacionado por varios días al irse de vacaciones” decían en su cuenta de TikTok.

Y todo esto porque son muchos los ladrones que acceden al coche, buscan las llaves y, al comprobar los papeles del seguro, acceden a tu dirección y entran sin forzar la puerta con tus propias llevas.

“Se han dado varios casos. Pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él, podemos ser víctimas de un robo del que nadie se ha dado cuenta. No dejes objetos de valor en el vehículo y, si hay que hacerlo, no los dejes a la vista” explicaban desde el cuerpo.

Una equivocación en el GPS

Ponte en la situación de este joven. Él cogió el coche para ir a hacer algo que podríamos haber hecho todos: buscar a su abuela. Ella llegaba de un vuelo al aeropuerto de Adolfo Suárez- Madrid Barajas.

Así pues, se montó en su coche y puso en el GPS que iba a la terminal a buscarla. Fue conduciendo y, parece ser, se confundió de camino. Sin embargo, empezó a notar cosas raras.

Se situó justo detrás de un vehículo de mantenimiento y, casi sin darse cuenta, empezó a circular por un túnel y lo que parecía ser un área protegida.

Cuando los vigilantes de seguridad se percataron que era un vehículo particular, consiguieron pararle, llamando a la Guardia Civil, porque estaba a punto de llegar a las pistas por las que los aviones despegan y aterrizan.

Esto ha preocupado a la Guardia Civil y a seguridad del aeropuerto, que no se explican cómo un coche particular pudo acceder a una zona tan restringida del aeropuerto.

Y es que, si un joven ha podido pasar, podría pasar lo mismo con personas con peores intenciones. En cuanto a la alegación de este conductor, aseguró que no había ningún control de seguridad por el que no pudiera acceder al recinto.

Además, contaba que al seguir al coche, entendió que se podía pasar por ese túnel. Afirmó que se había equivocado con el GPS, que le había conducido hasta el interior del aeropuerto.